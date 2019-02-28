中國秀31項成效 陸委會︰言過其實

2019-02-28

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國對台卅一項措施推出滿週年，國台辦昨公佈卅一條成效，宣稱「條條有案例、項項有著落」，還推出「卅一條」APP，集中展示卅一條的實施細則。陸委會則表示，實施成果「言過其實」，所謂「惠台融合」意在「利中促統」，陸方經濟吸納及政治促統意圖難達成。

中國國台辦發言人安峰山表示，中國已有廿五個省區的七十二個地方制定具體落實舉措；據不完全統計，一年來已有二千餘家台資企業享各類稅收優惠；一百餘家台企獲得工業轉型升級等專案資金支持；有台企在北京新機場、港珠澳大橋等政府採購案中得標。

安峰山稱，有八百餘名台胞考取熱門行業資格，百餘名台胞獲得「三八紅旗手」等榮譽，二○一八年台生報考中國高校人數、台青赴中就業人數等都保持兩位數成長。

名為惠台措施 意在利中促統

陸委會則強調，中國大陸各地方和各部委配合北京促統政策，已推出幾千項配套措施，惟多屬形式上的政令或法規宣示，「名為惠台、實則利中」。其實施週年對我之影響，經多方驗證，並不明顯。

陸委會說，依相關統計，二○一八年台商赴陸投資金額為八十五億美元，較上年減少八．一％，連三年負成長；二○一七年國人赴陸就業為四十．五萬人，持續呈下降趨勢；台生赴陸就讀「高校」三千餘人，遠遜於赴其他國家留學的三萬多人。

陸委會指出，「中國製造二○二五」已引起國際警戒，經濟成長下滑影響對我企業吸引力，其吸納台灣經濟實力的意圖實難達成。陸方對台卅一項利用片面開放措施深化兩岸融合，意圖拉攏台灣民心，分化台灣內部，以加速兩岸統一進程，但因北京宣布不放棄武力犯台，外交打壓，製造兩岸和平障礙，再多的融台措施也難以拉近兩岸的距離。

中推31條APP 反凸顯名不副實

陸委會表示，國台辦推出「卅一條APP」及「受惠」樣板，意圖誇大實施成效，反而凸顯其「惠台」名不副實。事實上，許多台商領取「居住證」後，在辦理信用卡、搭乘高鐵或飛機等仍未能享有「同等待遇」。

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