韓與星國2超市簽3年約 每年可輸出3400萬元高雄農產

2019-02-27

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜到新加坡銷售高雄蔬果，昨分別與新加坡FairPrice超市、昇菘超市各簽三年合約，預計每年可輸出三千四百餘萬元產值的高雄農特產，韓國瑜除盼建立長期合作關係，也歡迎星國朋友到港都一遊。

韓國瑜強調，非常感謝FairPrice與昇菘願意給機會，他會要求高雄農漁會系統，外銷就要最好的品質，讓新加坡民眾感受到高雄就是品質保證，價格公道合理。

他也說，高雄是潛力發展最巨大的城市，歡迎新加坡好友來此一遊，未來高雄將會充滿歡樂，活動不會停止腳步。

高市府說明，FairPrice是NTUC（National Trades Union Congres，新加坡職工總會評價合作社）所屬平價超市，也是新加坡最大連鎖超市，在當地擁有一四六家分店，與高市府簽約後，每年會採購約兩千三百萬元產值的農特產；昇菘超市為新加坡上市櫃超級市場之一，於星國擁有五十四處據點，簽約後每年會採購約一千一百五十萬元高雄農特產。

高市府統計，全市去年外銷農產總量達六一二二公噸，總產值約新台幣兩億一八三五萬元，其中出口至新加坡約七百五十萬元，未來會持續將優質蔬果推薦給新加坡民眾。

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