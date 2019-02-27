蘇諷吳：汪精衛也簽和平協議

2019-02-27

失敗主義者與中國唱和 唱衰台灣 最讓台灣人民唾棄

〔記者蘇芳禾、彭琬馨、施曉光／台北報導〕行政院長蘇貞昌昨天在立法院表示，希特勒要打英國的時候，投降主義的張伯倫首相也是簽署和平協議；日本打中國的時候，投降主義的汪精衛也簽署和平協議；現在中國不放棄武力攻台，中國國民黨主席吳敦義也主張要簽署和平協議，這種和平協議換來的都是戰爭，犧牲的都是人民，只有決心要護鄉護國護土，才能讓外敵不敢輕侮，不會輕啟戰爭。

拿漢奸比喻 國民黨批蘇沒風度

國民黨發言人歐陽龍回應表示，汪精衛是漢奸，一個堂堂的行政院長，竟然比喻在野黨主席是漢奸，非常沒有風度。

立法院昨天繼續進行施政總質詢，蘇揆指出，今天台灣人展現保衛台灣的決心，卻有一群失敗主義者要與中國唱和，唱衰台灣，這種人最讓台灣人民唾棄。

蘇揆日前引用英國前首相邱吉爾當年在對抗納粹時所說的「為了守護家園，戰海上、戰海灘、戰街道、戰山上，絕不投降」等言論引發討論。國民黨立委徐志榮質詢時問，難道是選舉快要到了，民進黨又要借用老共的力量來輔選？

蘇揆答詢表示，他是最期待和平的人，而全世界真正勇敢的人民，都以「我們不對人動武，但是任何人侵害我的家園，絕對戰到一兵一卒」。蘇揆強調，他引用的是邱吉爾的話，而在當年日本打中國時，「貴黨總裁蔣中正也說一寸河山一寸血，十萬青年十萬軍」。

蘇：蔣中正一定反對吳主席

蘇揆說，只有投降主義者，像是汪精衛、張伯倫簽署和平協議，導致更多戰爭，讓更多人民死亡；國民黨主席吳敦義說要簽和平協議，這是他最不能接受的。蘇揆答覆其他立委時也說，「如果蔣中正起死回生，第一個一定堅決反對吳敦義這個主席」。

徐志榮反問，難道簽和平協議就等於投降嗎？蘇揆表示，正因為要和平，所以要告訴想侵犯台灣的敵人，絕對做好應戰準備，想武力犯台必須付出代價。

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