陳慶男才繳保金獲釋 又被聲押獲准

2019-02-26

〔記者黃建華／高雄報導〕承包海軍獵雷艦標案，涉嫌詐貸六十三億元遭羈押的慶富集團董事長陳慶男，高雄地院昨上午裁定准以追加保金三千二百萬元停止羈押獲釋，未料，陳還未回家，就又遭高雄地檢署指揮調查局南機站，從高雄看守所把他帶回雄檢偵訊，調查慶富集團另承包的基隆海洋科技博物館弊案，並再次向高雄地院聲請羈押。高雄地院昨晚十一點四十分裁定准押。

還沒回家又回籠

據了解，慶富子公司慶陽企業得標興建的基隆海科館，工程進度也停滯中，立委黃國昌上週於臉書貼文批評慶陽公司為無殼公司，卻與基隆海科館簽約，順利取得ＢＯＴ權利與地上權，二○一三年十月取得土地銀行九．五億元聯貸，「從公股銀行搬走了超過五億元，留下了連一根柱子都沒有的擺爛工地。」

雄檢調查，工程進度停擺的基隆海科館，與慶富集團得標海軍獵雷艦案後涉向多家銀行詐貸的手法相似，因此昨上午指揮調查幹員將甫獲釋的陳慶男帶回偵訊。檢方也同步傳喚陳慶男妻子陳盧昭霞、慶富前執行長簡良鑑等人，協助釐清案情。

據了解，陳慶男拒認涉犯詐貸，但檢方訊問後發現，陳明知二○一五、二○一六年間，基隆海科館興建工程進度大幅落後，竟先後三次指示慶陽海洋公司員工製作不實工程進度圖及證明書，供建築師事務所人員簽核，再由該公司持向聯貸銀行申請核撥工程款，致銀行陷於錯誤，共核撥工程款三億餘元，涉犯銀行法及刑法偽造文書等罪，犯罪嫌疑重大，且有逃亡、勾串共犯與證人之虞，向法院聲押獲准。

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