立委補選抽籤 選將衝人氣

2019-02-26

郭國文勤拜票 謝龍介將辦造勢

〔記者劉婉君、萬于甄、劉曉欣、賴筱桐、吳正庭／綜合報導〕台南市第二選區、彰化縣第一選區、新北市第三選區及金門縣立委補選三月十六日投票，昨天舉行候選人號次抽籤，當號次一抽出，台下的支持者立即喊出吉祥話或是高喊「凍蒜」，各候選陣營隨後馬不停蹄展開拜票行程，把握時間衝刺選情。

台南市立委補選六搶一，抽到一號的民進黨籍郭國文表示，將以實際「接地氣」地毯式的拜票，爭取鄉親每一票的支持；國民黨籍謝龍介抽到四號，將舉辦選前之夜的大型造勢活動衝刺；無黨籍的陳筱諭抽到五號，三月二日會在麻豆代天府五王廟舉行競選總部成立大會。

彰化縣第一選區（鹿港、和美區）立委補選，抽到一號的國民黨候選人柯呈枋昨喊出要力保藍軍彰化區域立委唯一的一席；民進黨候選人黃振彥抽到三號強調支持在地的「鹿港經驗」，就是捍衛本土政權。

鄭世維發包子 余天合體鄭文燦

至於新北市第三選區（三重區），國民黨候選人鄭世維抽中二號，他喊出「請支持第二個三重賣菜郎」，宣布每天免費發放五百顆包子；民進黨候選人余天抽中三號，他比出手勢、大喊「OK啦！」隨後由民進黨北區輔選召集人鄭文燦陪同車隊掃街。

金門縣的立委補選共有六位候選人，國民黨候選人、前縣議長洪麗萍抽到一號，她高喊「一馬當先、一定當選」；前民進黨員、無黨籍候選人陳滄江抽中二號，喊出「勝利成功」；無黨籍的前縣議員陳玉珍抽到六號，喊出「六年級接棒，三月十六票投陳玉珍」。

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