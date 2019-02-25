紀念二二八 60團體雨中遊行

2019-02-25

〔記者陳鈺馥、涂鉅旻／台北報導〕二二八事件將屆滿七十二週年，「二二八．○堅守正義、持續轉型」紀念行動昨日在陰雨中登場，由六十多個公民團體所組成遊行隊伍，繞經二二八事件爆發地天馬茶房、台灣行政長官公署舊址，沿途一一唱名罹難者姓名，場面嚴肅哀戚靜穆。

由台灣基督長老教會、鄭南榕基金會共同舉辦的紀念行動，昨日下午二點廿八分在小號演奏「奇異恩典」樂聲中，宣布行動起步，眾人拉白布條，往專賣局台北分局、台灣廣播電台、長官公署方向前進。終場儀式在行政長官公署外舉行，以手語「念」出柏楊的詩，用「無聲」表達政治受難者與家屬說不出的心聲，並由詩人李敏勇獻詩、牧師林宗正祝禱，追悼二二八事件罹難者。

參與行動的大學生，更宣讀「行動宣言」，強調「我們是台灣人，不是中國人！」行動宣言指出，相信這句話是這世代最大公約數，「我們今日不認為台灣是中國的一部分，以後更不會是」，守護我們所堅信的民主價值，以台灣為榮，以民主為傲。

起草行動宣言的東華大學社會系學生許冠澤說，希望世人在歷史教育中謹記錯誤，珍惜當今民主、自由的社會，全面的面對過去，才能對未來有共同的想像。

此外，二二八事件紀念基金會昨公布，二二八當天的中樞紀念儀式，將邀請總統蔡英文蒞臨，並頒發回復名譽證書給王富、許金水、張木火、曾琳土等四名受難者的家屬。當日下午三點則在凱達格蘭大道舉辦「共生音樂節」。

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