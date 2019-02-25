韓駐台代表︰ 韓台經貿互補 盼手拉手前進

2019-02-25

記者呂伊萱／專訪

近年台韓互動越趨密切，駐台北韓國代表部代表楊昌洙說，韓台關係源遠流長，且是各方面擁有近似性的夥伴。楊昌洙認為，人員互訪和經貿交流是台韓關係的兩個輪子，同步推進就是最好狀態，盼雙方「手拉手前進」。

台韓二○一八年觀光與文化互訪逾兩百萬人次，交流程度可說是歷年高峰；而台韓經貿間不僅有全面性對話機制，現也正就避免雙重課稅議題進行談判。根據國貿局統計，去年雙邊貿易總額超過三五五億美元，較二○一七年成長十二％，韓國是我國第五大貿易夥伴。

韓製手機 約一半零件台灣進口

楊昌洙近日接受本報系專訪時說，人員互訪和經貿交流是台韓關係的兩個輪子，同步推進就是最好的狀態。就經貿而言，一般會認為韓台貿易關係是競爭關係，「其實是互惠、互補性的關係」。楊昌洙以面前的智慧型手機舉例說，「裡面的零件約有五十％是從台灣進口的」，如果沒這樣的合作，就沒有這樣的商品。

新南方、新南向 韓台目標相同

此外，韓國新南方政策與台灣新南向政策有著相同的目標方向。對此，楊昌洙說，台韓都擁有類似發展經驗，在教育、醫療、農業、IT、中小企業經營等具體領域上，和這些新興國家擁有合作空間。他認為，台灣在東南亞有深厚華僑網路，而韓國和東南亞國家維持緊密的官方關係，而台韓「比較了解彼此」，可以找出相互合作空間，在政策內容與實施過程中分享經驗、截長補短，營造永續性的政策典範。

除了觀光與經貿，楊昌洙還提到，今年是韓國三一運動、大韓民國臨時政府成立一百年，將在四月中旬和台灣大學共同舉辦國際學術研討會，可預期今年將是台韓之間在文化歷史方面，交流較多的一年。楊昌洙說，韓台關係源遠流長，一直維持緊密關係，最近雙方交流更是越趨密切，好感度也上升，是在各方面具有近似性的夥伴，盼未來「手拉手同步前進」。

此外，川金二會本週三於越南登場，楊昌洙說，川金二會若有所進展，可期待將會對建構韓半島和平體系及非核化目標帶來良好影響，也能帶動東北亞及區域和平，進而對全球情勢安定與核不擴散帶來正面影響。

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