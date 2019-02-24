LINE帳號kp2020 柯P：愛你愛你的意思

2019-02-24

被問暗喻大選 市府稱粉絲成立

〔記者俞肇福、黃建豪、朱沛雄／綜合報導〕台北市長柯文哲是否參與二○二○總統大選，備受關注，柯文哲的LINE@群組最近多了個「全國揪朋友」，帳號還用「kp2020」，似乎暗喻參與二○二○總統大選；但柯文哲昨在雙北論壇後受訪時表示，他完全不清楚怎麼回事，「長官都沒說開動，怎麼每個都先跑了？」台北市府副發言人柯昱安也說，該群組是由粉絲自發性經營，並非官方帳號，市府團隊也是昨天才知道。

出訪以色列 參加全球市長會議

柯文哲昨晚啟程前往以色列參加全球市長會議（見圖，記者朱沛雄攝），在機場受訪時則表示，經過了解，kp2020意思是柯Ｐ愛你愛你。至於是否與總統大選有關，柯說「我也不曉得，那是幕僚做的不要問我」。

柯文哲在市長選戰期間開設LINE@揪朋友，選後每個群組都停止運作，但昨天上午LINE@揪朋友突然重新啟動，且名稱改為「全國揪朋友」，還邀請大家揪朋友加入群組。

媒體昨追問柯文哲相關細節，但柯一問三不知，還說：「奇怪，我都還沒講，怎麼他們每個都在自動自發？我回去查查看怎麼回事」。

負責管理柯文哲臉書社群帳號的柯昱安則表示，LINE@帳號的經營需要付費，因此九合一選後就沒有再經營柯文哲的LINE@帳號，帳號所有權也變成無主狀態，最近出現的是由粉絲自發性經營，「@kp2020」帳號可能是用當初的LINE@帳號去更改的，他們事前不知情，因此該帳號並非市府或柯文哲本人的官方帳號。

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