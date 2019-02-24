星期專論》美中經濟分道揚鑣不可行

2019-02-24

◎羅曼（Walter Lohman）

過去兩年來，華府醞釀出一種漸趨一致、彼此唱和的意見，呼籲美國與中國在經濟上「分道揚鑣」（decoupling）。然而，透過這個概念來引導政策，卻過於以偏概全、不切實際，且將適得其反。其實還有更好的辦法。

表面上看來，「分道揚鑣」的主張似乎言之成理。美中兩大經濟體的互動，必然涉及技術上的分享，其中有些出於自願，有些卻不是。論者指稱，基於中國的黨國體制，不論是哪一種情況，美中經濟交流的最大受益者，將是中國共產黨和人民解放軍。

限制兩大經濟體連結 沒那麼簡單

「分道揚鑣論」的倡議者主張，藉由大幅度地限制兩大經濟體之間的連結，美國不僅可以對自身科技遭受的挑戰做出反擊，也能在此過程中抗衡來自中國的全方位威脅。

當然，實際情況沒有這麼簡單。

的確，美中兩國存在某些重大歧異。北京領導層認定，儘管日常經驗大相逕庭，台灣仍是其不可分割的領土；華府則承諾捍衛台灣的實質獨立地位。中國視南海為其內海，理應享有領主特權；美方則視之為國際公共水域，應奉「聯合國海洋法公約」為圭臬。中國共產黨以各種手段羞辱中國人民，包括打壓教會及廣設「再教育營」；美方則堅決反對這類迫害。

我們可以推論，前述事態是地緣政治大趨勢的產物，正如同白宮二○一七年「國家安全戰略」（National Security Strategy）所闡述的，此乃「大國競爭」的復起。如果可以激勵美國獲取適切的軍事資產，並將其部署在至關重要之處，這種說法或許有其功用。若將來自中國的各種挑戰歸納成一套簡潔的論述，有助於美國更有效地安排其外交資源，「大國競爭論」也可以達到效果。

然而，一旦「大國競爭論」被套用在經濟層面，將導致政府干預最好是由市場及其組成個體定奪的經濟決策，而這種介入將伴隨著高昂代價。這套論述將促成欠缺效率、封閉的供應鏈，並造就高額關稅，讓政府得以透過補貼，在美國企業中選出贏家和輸家。沒錯，大國競爭論者主張培植「國家隊」（national champions），而這正是全球各國指責中國不公平競爭的罪名。

「分道揚鑣」便是脫胎於這種論述，也助長了這類惡名昭彰的政策選項。

最終導致美國被孤立 並不是中國

美中在經濟上「分道揚鑣」，還會產生兩個問題。一是這種做法忽略了貿易大多是中間財（intermediate goods）交易的事實，因此根本行不通。例如，全球電子產品多半是在中國製造，難道美國準備強迫自家企業放棄中國市場，包括不得將其產品賣到中國，或從中國購入商品，而無視此舉必須承擔的價格衝擊？

第二點，「分道揚鑣」最終將導致美國被孤立，而非中國。以歐盟為例，中國是歐盟的第二大貿易夥伴，歐盟也是中國最大外資來源。不論是歐盟還是日本、南韓等美國盟邦，都不會附和美中兩國在經濟上各走各的路─但他們會很樂意接收美國留下來的諸多商機。

減少地緣政治對壘 聚焦個別問題

美國應該減少與中方在地緣政治上的對壘，將更多心力放在一連串需要特定解決方案的個別問題。例如，智慧財產權等問題就需要政府內部進行廣泛協調。美國司法部的「中國專案行動」（China initiative）、跨部門出口管制，以及多部門投資審查程序等，都屬於這類努力的有效環節。禁止美國國防部向中國政府相關企業購買軍工零件自然不在話下，但美國還必須應付中國對台威脅、在東海的挑釁行為，以及一步步侵占南海等問題，這需要外交和軍事方面的不同工具。而除了外交和軍事，貿易問題還需要第三領域的跨部門合作。

將來自中國的所有挑戰混為一談，以為與之分道揚鑣即可迎刃而解，不僅治絲益棼，也會讓中方摸不著頭緒。例如，美國司法部為何指控華為涉嫌銀行詐欺及串謀等罪？不是因為中國箝制宗教自由，或危及航行自由，也不是強權在地緣政治上的對抗，而是因為華為明確違反美國法律，是否成罪將交由法院裁決。倘若美國期望中國處理美方的疑慮，就應該讓北京了解，美方執法與地緣政治無關。如果美方希望減輕（中國境內）宗教社群的苦難，卻將對此事的關切與解決經濟問題的對策掛鉤，恐將陷入兩頭皆空的窘境。

政策的形成並非易事。在保護美國企業的關鍵技術免於中方不法份子滲透及竊取方面，美國的確碰到了大麻煩。美國會找到方法來處理這個問題，但不是透過一套冠冕堂皇的「分道揚鑣」理論，而是藉由自身的情報網絡、政府機構和產業界的專業技能、司法系統，以及與盟邦齊心協力來達成。

（作者羅曼為美國智庫「傳統基金會」亞洲研究中心主任；國際新聞中心孫宇青譯）

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