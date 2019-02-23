陳建仁、陳菊 出席高俊明追思禮拜

2019-02-23

〔記者黃佳琳／高雄報導〕台灣基督長老教會前總幹事高俊明牧師，十四日傍晚在睡夢中辭世，享壽九十歲，家屬遵從他生前的決定，昨以簡單、素樸、莊嚴的方式舉行告別追思禮拜，副總統陳建仁、總統府秘書長陳菊及前總統陳水扁等到場，一起追悼這位台灣民主先驅者。

高俊明在戒嚴時期就為台灣人權奮鬥，美麗島事件發生後，高俊明協助首謀施明德逃亡，因而被判刑入獄。前民進黨主席施明德昨含淚送高牧師最後一程，他說，台灣歷經多次外來政權的統治，特別是在白色恐怖時期，很多人背叛了理想和原則，但當台灣出現苦難時，高牧師無畏地保護台灣的理想和希望，留下令人感念的身影。

前行政院長賴清德參加告別追思禮拜後有感而發指出，高牧師在一九七○年代發表的人權宣言，毫無畏懼帶領台灣人走過白色恐怖的專制時期，他待人的慈愛更是溢於言表，在告別式回想到和高牧師相處的點滴，不禁令人落淚。

親友指出，高俊明生前交代，過世後不發紙本訃聞，僅以line、教會公報、總會網站讓親友知悉，並懇辭總會、中會各界協助籌備之善意；昨告別追思禮拜依高俊明牧師心意，由高家兄妹三人負責，以簡單、素樸、莊嚴的方式舉行，並懇辭輓聯、花圈、慰儀。

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