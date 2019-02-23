新北警局長胡木源 可望接國安局副局長

2019-02-23

〔記者羅添斌、黃敦硯、何玉華／綜合報導〕前國安局副局長陳國恩已在本週就任海洋委員會副主委兼海巡署長，對於所留國安局副局長職務，資深官員昨透露，基於國安局目前缺少一位對國內安全業務有深入了解的官員，高層考量循陳國恩模式，由資深的警務首長出任。

據透露，曾任警政署刑事警察局長、現任新北市警察局長胡木源，可望直升擔任國安局副局長。胡木源昨說，不便表示任何意見。

國安局設有三席副局長，其中政務副局長，目前由前海基會秘書長柯承亨擔任，另兩席原由曾任警政署長的陳國恩及曾任國安局駐美特派員的陳文凡中將擔任，三人分別督導兩岸、國內及國際安全情報業務，但在陳國恩調任後，督導國內安全情報業務的副局長因此出缺。

據指出，政壇已傳出胡木源將直升國安局副局長的消息。相關人士指出，胡木源從民國六十五年開始從事警務工作，至今已有四十三年之久，曾出任嘉義縣警局長、彰化縣警局長、台中市警局長等重要警職，更曾擔任刑事警察局長，有豐富的偵辦刑案經驗，一○四年四月接任新北市警察局長至今，在新北市擔任警察局長將近四年之久，是出任國安局副局長的適任人選。

新北市長侯友宜昨天被問到此事時回應說，沒人問過他這件事，他不清楚。

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