高俊明告別追思禮拜 今舉行

2019-02-22

〔記者蘇福男／高雄報導〕台灣基督長老教會前總幹事高俊明牧師十四日傍晚在睡夢中辭世，享耆壽九十歲，家屬遵從高牧師生前的決定，以簡單、素樸、莊嚴的方式舉行告別禮拜，今天（二十二日）下午二時三十分將在湖內區海埔教會舉行「高俊明牧師告別追思禮拜」。

高俊明曾任台灣基督長老教會總會第十七屆議長及總會總幹事，擔任總會總幹事期間，長老教會曾發表三個宣言，包括《台灣基督長老教會對國是的聲明與建議》、《我們的呼籲》與《台灣基督長老教會人權宣言》。在《人權宣言》中，主張台灣的前途由人民決定，將台灣建立成一個「新而獨立的國家」，在台灣民主發展歷程中佔有重要地位。

一九七九年美麗島事件後，高俊明因協助施明德逃亡，一九八○年四月二十四日被捕，以「共同藏匿叛徒罪」判刑七年、褫奪公權五年，引起國際關注與救援，在被關押四年三個月又二十一天後，終於獲釋。

高俊明生前曾交代，過世時不發紙本訃聞，僅以line、教會公報、總會網站讓親友知道消息，以簡單、素樸、莊嚴的方式舉行告別禮拜，並懇辭輓聯、花圈、花籃、慰儀。

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