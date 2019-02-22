維持戰力 老舊獵雷艦 將提升性能

2019-02-22

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部欲透過「國艦國造」方式採購六艘新型獵雷艦，卻因得標廠商慶富公司涉詐貸案告吹，監察院昨針對降低投標廠商資本額門檻等缺失糾正國防部。軍方人士表示，目前國軍反水雷能量未受太大影響，但隨著現役掃、獵雷艦的船齡日漸老舊，軍方傾向先採性能提升方式維持戰力。

國防部在二○一三年啟動「康平專案第二階段」欲採購六艘新型獵雷艦，慶富公司在二○一四年得標，全案總預算約三百五十億餘元，除了原型艦在義大利委由國外廠商協助建造，其餘五艘後續艦則計畫在國內國造，六艘艦艇原訂在二○二五年交付。不過，慶富在二○一七年爆發詐貸疑雲，除國軍在該年底和慶富解約，也根據「政府採購法」將慶富停權。

海軍現有九艘掃、獵雷艦，美製的三艘永陽級掃雷艦已在美、台海軍服役逾六十年；四艘德製永豐級獵雷艦約服役廿七年；向美國採購的二艘永靖級獵雷艦亦服役逾廿年。軍方人士表示，現階段九艘艦艇尚可支應台海作戰任務，但隨著艦艇船齡日漸老舊，永陽級掃雷艦將成為優先汰換對象。

該人士表示，永靖、永豐級獵雷艦為國軍重要戰力，未來將尋求性能提升的可能，目前尚無確切時間表。至於未來是否採購新艦、採取國造或外購方式？該人士說，假如有新購艦計畫，為配合政府政策推動，採取國造機率較高，但包括招商細節、批次與數量都有待進一步討論。

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