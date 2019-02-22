救總首任理事長谷正綱 國民黨大老

2019-02-22

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會調查「中華救助總會」是否為國民黨附隨組織，發現救總早年接受國家補助，買來要安置西藏活佛的北市天母不動產，已變賣並賺進一億多元；對此，救總昨日受訪表示，未收到黨產會正式來函要求，不清楚黨產會調查內容，無從回應。

黨產會調查，救總前身為「中國大陸災胞救濟總會」，創立宗旨為「以胞愛發揚民族精神，以救濟團結反共力量」，接受政府委託，承辦救濟中國流亡人士、支援反共義士等業務。

救總首任理事長為「反共鐵人」谷正綱，他自一九五○年至一九八九年間，任職救總長達卅九年，曾當選國民黨六全大會中執委，在五○年代初期，亦兼任國民黨中央改造委員會第二組組長，為國民黨改組派大老。

黨產會委員表示，救總過去會址設於台北市青島東路一號，憑藉國民黨之力，無償使用國有地四十年，一直到九○年代政院才「促請」救總搬遷至羅斯福路大樓。救總一九九一年八月更名為「中國災胞救助總會」，二○○○年五月又改名為「中華救助總會」，現任理事長為張正中，張曾任國民黨文工會、組工會副主任。救總榮譽理事長為前國民黨立委葛雨琴，常務理事有百歲高齡的退役上將許歷農、前台灣省主席趙守博等人。

救總︰不清楚調查內容 無從回應

對此，中華救助總會行政處蕭姓專員表示，救總並沒收到黨產會正式來函，或要求提供資料，不清楚黨產會調查內容，所以無從回應。救總現為社團法人，理監事非政黨指定，是根據章程召開會員大會，由四百多名會員所選出的。

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