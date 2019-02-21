新北提47建設 要政院補助2339億

2019-02-21

吳澤成拜會新北、宜縣首長

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院啟動中央與地方建設協調會報，政務委員吳澤成拜訪新北市長侯友宜與宜蘭縣長林姿妙，新北市政府向政院提出的四十七項建設中，有二十八項盼中央補助經費共達二三三九．五三億元，另外十九項請中央協助。宜蘭縣則提宜蘭直鐵等七項建設，吳澤成昨表示，他會加以歸納分類並逐案釐清權責與可行性。

官員說，中央會協助縣市推動地方建設，但並非縣市所提計畫中央都會照單全收。

蘇揆上任後指示成立中央與地方建設協調會報，由政委認領縣市，吳澤成負責新北市、宜蘭縣與屏東縣。吳澤成昨表示，他已分別拜訪林姿妙與侯友宜，並與屏東縣長潘孟安通過電話，建立聯繫窗口。目前新北市提出四十七案、宜蘭縣提出七案，希望中央協助。

新北市彙整希望中央補助經費計有二十八案，包括總經費逾一○五七億元的台鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫，要新增鳳鳴站，盼中央補助一○四八．四一億元，捷運機場線增設A2a站及A5a站盼補助四十三．六三億元、環狀線第二階段審議盼補助三三一．三二億元、五股交流道改善工程盼補助六．○七億元。

吳澤成表示，新北市所提國道一號五股交流道改善案，因過去缺乏溝通協調管道以致拖延，但中央去年就已召集會勘，釐清權責與作業方式，可性行評估已通過，正進行規劃。民進黨立委吳秉叡主張五股交流道增設匝道改善計畫縮短為五年，該計畫有機會縮短為五年，初步評估應可達成。

宜縣提七建設 盼中央協助

宜蘭縣提出七項重大縣政請中央協助，但未明言要中央補助經費。吳澤成說，有關宜蘭鐵路高架捷運化，鐵道局經會勘後認為羅東段、宜蘭段比較有急迫性，他也認為羅東段與宜蘭段比較優先，礁溪與頭城部分可等北宜直鐵興建後一併考量，所以從羅東段與宜蘭段著手應屬可行。

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