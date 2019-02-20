蔡得勝︰台海若開戰 我須挺過兩週

2019-02-20

中國必打「癱瘓戰」以戰爭逼和談

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國民黨智庫「國家政策研究基金會」外交及國防組昨召開記者會，探討中共軍力威脅與因應作為，與會的前國安局長蔡得勝則認為，中國如侵台，必打「癱瘓戰」以戰爭逼和談。而我國應構思如何將戰事拖延二週以上，如無此縱深，以台灣能力要單獨面對共軍很難。

蔡得勝認為，美國在兩岸衝突時可能會聲援，「但救不救得了比較重要」，美國也會考量自身利益。他在二○○○年訪美時，試探性詢問對方，若再發生台海危機，美方當時要如何處理？對方答覆可能需派四個航艦戰鬥群。如今二○一九年，中國軍力現代化已不言而喻，縱使美國有心協助，能否助我國達成防衛願望，也待討論。

另我國可承受中國「第一擊」多久時間？蔡得勝說，這要看中國準備「打什麼樣的戰爭」，動員多少軍力也無明確答案。而中共現在具備飛彈、軍機等多波對台攻擊能力，台灣可能擋下第一波，但恐難擋第二、第三波，建議台灣須建構機動式、小型化武力因應。

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