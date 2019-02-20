朱：黨員、民眾支持 就是最好人選

2019-02-20

〔記者林良昇／綜合報導〕國民黨二○二○總統初選遊戲規則之爭引發黨內煙硝，正在美西訪問的前新北市長朱立倫表示，「不管哪一位代表國民黨，最終獲得民眾和黨員支持的就是我們的候選人。」他相信民眾眼光和國民黨員的智慧。

朱立倫在美國矽谷參訪，於美西時間十八日午間出席舊金山僑界聯合歡迎會，現場僑胞揮舞國旗，高喊「總統好」。面對媒體詢問國民黨黨內初選及是否徵召高雄市長韓國瑜對抗民進黨等問題，他表示，相信民眾的眼光和國民黨員的智慧，「不管哪一位代表國民黨，最終獲得民眾和黨員支持的就是我們的候選人」。

朱立倫在僑宴演講時為二○一六年總統大選敗選道歉。朱認為，四年前國民黨處於絕對的劣勢，因為民眾對國民黨過去八年的執政有很多的意見，民進黨給民眾「假象式」的期待，但這幾年下來民進黨政見跳票，民眾反而對國民黨有所期待，但國民黨不能因此自滿，自己要走出一條新的路。

朱立倫將在台灣時間廿日前往史丹佛大學拜訪多位專攻國際關係的知名學者專家，並以「台灣新經濟：創新、人民、政府效能」為題發表演講，演講現場座位二百人，但已有超過五百人報名，讓校方緊急在網站刊登額滿公告。

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