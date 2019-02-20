吳：黨員投票、民調各半 兼顧平衡

2019-02-20

〔記者施曉光、林良昇／台北報導〕針對總統初選提名方式，國民黨主席吳敦義前天提及黨內有人建議採黨員投票、民調各佔五十％，吳昨日受訪解釋，是因為中常委認為如果黨員不能參與提名過程，未來產生的人選就不能算是國民黨提名的人，因此有人思考就讓它平衡（指民調、黨員投票各佔五成），全體黨員投票等於是國民黨的「公意」；非黨員但也是總統、立委選舉的選舉人，只要把民調辦得公正、客觀，也有很好的代表性。

吳敦義昨說，國民黨過去常要不是以民調方式處理，就是民調、黨員投票按分配比例處理，因此現正由國民黨智庫研究，未來再向中常會報告。

對於媒體追問這是否讓外界感覺常常在變？吳敦義表示，「不是叫常常變，因為還沒有定案前，不同的意見當然你要尊重，不是一個人有了意見，或一群人有了意見，就跟鐵打的一樣，完全都不能斟酌」；有不同的意見，才有不同的思考。

不過國民黨副主席郝龍斌昨接受廣播訪問指出，國民黨現在就有初選辦法，就是三成黨員投票、七成民調；若逾二分之一以上參選人同意，可改為全民調。他說，已經有原辦法在，在賽前改規則並不妥當，會造成陰謀論，對國民黨沒有好處。

郝不認同賽前改規則

郝龍斌認為，只有回歸原制度，就是三成黨員投票、七成民調或經半數以上參選人同意改為全民調，可避免最多爭議，現在最重要的是決定期程，而非初選辦法。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/