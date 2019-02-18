本週熱點》行政立法協調會報 今登場

2019-02-18

2月18日／行政院長蘇貞昌組閣後，行政院今日將第一次召開行政立法協調會報，確定立法院本會期優先法案，將以強台、保台兩大主軸為主。

2月20日／已表態參選二○二○總統的前新北市長朱立倫，將參訪美國史丹佛大學胡佛檔案室，與政治社會學者戴亞門、政治學者法蘭西斯．福山會談，並以「台灣新經濟：創新、人民、政府效能」為題公開演講。

2月22日／前總統馬英九涉洩密案，一審判無罪，高院改判4月徒刑，最高院則認全案事實尚待釐清，發回更審，高院排定22日開庭。

2月22日／日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）發射的無人探測器「隼鳥2號」，預定在距離地球約2.9億公里的小行星「龍宮」（Ryugu）著陸。隼鳥2號還將挑戰在龍宮表面打出人造隕石坑，收集其地下物質帶回地球，協助科學家解開太陽系的形成和生命起源。

2月24日／針對駐日美軍普天間基地搬遷爭議，日本沖繩縣舉行公投，希望向中央政府乃至全國民眾展示該縣明確立場；但日本內閣官房長官菅義偉表示，搬遷計畫不會因為公投結果有所改變。

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