南市立委補選》韓侯盧合體 力挺謝龍介

2019-02-18

〔記者萬于甄／台南報導〕台南第二選區立委補選選戰剩下不到卅天，國民黨參選人謝龍介昨找來黨內三位直轄市長侯友宜、盧秀燕及韓國瑜為其站台催票。韓國瑜一踏入會場致詞時，許多支持者不斷大喊「總統好」，韓趕緊要支持者別模糊焦點，全力支持謝龍介。

被喊總統好 韓︰別模糊焦點

謝龍介昨在台南新市遠東科技大學舉辦農漁產品展示會暨競選總部成立大會，希望讓更多民眾看到台南虱目魚肚、水果等農漁產品的美味。他也實現日前對選民的承諾，邀集新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕及高雄市長韓國瑜來站台，大批支持者得知韓國瑜要來，早就到會場卡位等候。

謝龍介與侯友宜、韓國瑜及雲林縣長張麗善先在場外一同烹煮虱目魚料理、品嘗台南魚鬆飯，共同為農漁產代言，盧秀燕則晚了十多分鐘到場。

韓國瑜致詞時，台下鄉親不斷高喊「總統好、總統好」，讓他趕緊呼籲支持者此次立委補選的主角謝龍介。他說，選謝龍介就是給台南一個機會，「立委謝龍介當選、台南發大財」，漢子、禿子與燕子聚在一起，就是希望台南也能翻轉未來。

對於現場人山人海，韓國瑜好奇發問，是否台南新市的居民全部都來了？謝龍介卻是搖了頭說，「高雄前鎮比較多」，引起現場一陣大笑。

謝龍介曾說屬深綠的台南立委第二選區是艱困選區，要挑戰政治版圖綠大於藍的地區實屬不易，昨天熱鬧的造勢會場，許多支持者並非第二選區民眾，還有不少人來自外縣市，能否成功催出謝龍介的選票，仍待觀察。

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