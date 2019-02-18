新北立委補選》鄭世維預告 週末大造勢

2019-02-18

「禿子、燕子、漢子」將到場

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市第三選區（三重區）立委補選，民進黨參選人余天昨天成立競選總部並舉辦首場大型造勢晚會；不讓對手專美於前，國民黨參選人鄭世維表示，他將於二月廿三日下午在三重小巨蛋舉辦造勢活動，正在安排高雄市長韓國瑜、台中市長盧秀燕和新北市長侯友宜三人一起幫他站台，因為「禿子、燕子和漢子」三人合體，拉抬選情很有效果。

市場拜票 替攤商叫賣

鄭世維昨天早上到三重區重新橋下的重新朝市拜票，和攤商、買菜的民眾寒暄，並發揮過去在購物台的主持專長幫攤商叫賣，氣氛相當熱絡。

對於韓國瑜、盧秀燕、侯友宜昨合體為國民黨台南市立委補選參選人謝龍介輔選，鄭世維表示，新北、彰化、台南、金門的立委補選是二○二○總統大選的前哨戰，「禿子、燕子和漢子」合體，對他的選情有很大的宣傳、拉抬效果。

鄭世維說，他在二十三日下午三點半至六點於三重區的小巨蛋廣場進行造勢活動，侯友宜一定會來，韓國瑜已將行程列入，盧秀燕也聯絡上了；他並說，「唱歌不是我的強項，但問政、說話是我的強項，我說的比唱的好聽。」

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