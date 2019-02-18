新北立委補選》蘇游卓站台 為余天催票

2019-02-18

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市第三選區（三重區）立委補選進入倒數一個月，民進黨籍參選人余天昨成立競選總部，並舉辦首場造勢晚會，包括行政院長蘇貞昌、前行政院長游錫堃、黨主席卓榮泰都到場輔選。蘇貞昌稱讚余天急公好義又專業，呼籲民眾支持，讓行政院的福國利民政策在立法院順利通過，守護台灣政權。

蘇誇余天 急公好義專業

余天的造勢晚會在三重區向日葵廣場舉行，約有二千多名支持者到場，氣氛熱烈；余天一家人同台催票，他與妻子李亞萍、大女兒余筱萍、二女兒余苑綺、兒子余祥銓及外孫女樂樂，合唱「你是我的性命」。余天說，家人是他的性命，未來對待選民就如同最重要的家人，一定傾聽基層民意並到中央為民喉舌。

蘇貞昌表示，余天讓人感到很溫暖，唱歌讓人肯定，急公好義不只照顧演藝人員，更關懷社會各角落；在去年底的選舉，余天從台灣頭助選到台灣尾，為台灣民主政治熱心奔走，更唱出台灣的聲音。在余天擔任民進黨新北市黨部主委期間，協助民進黨從兩席立委變成十席，全家人為民進黨的奉獻令人感動。

卓榮泰呼籲三重區民投票支持余天，這代表三種意義，首先是告訴前立委高志鵬「沒有忘記你」；第二是感謝余天過去二十年為民進黨助選的努力；第三是肯定民進黨的繼續改革。

游錫堃說，三重是民主聖地，民進黨如今在中央執政，三重鄉親對民主的貢獻很大，他呼籲三重選民支持余天，讓世界看到台灣的民意是支持自由民主的國家。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/