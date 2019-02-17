推進印太戰略 美前國防部官員籲川普與台簽FTA

2019-02-17

〔記者彭琬馨／台北報導〕美國前國防部官員卜大年（Dan Blumenthal）與美國企業研究所亞洲研究員馬明漢（Michael Mazza），日前在「2049計畫研究所」以「美台自由貿易協定黃金機遇」為題，聯名發表文章指出，為加深經濟聯繫，並推進美國印太戰略，美國應該優先考慮與台灣簽訂自由貿易協定（FTA）。

專文指出，台灣是川普政府戰略的重要合作夥伴，透過美台自由貿易協定，雙方不僅能建立更密切的雙邊關係，還能推進川普的印太戰略，支持美國國家安全戰略，建議美台應簽訂符合雙方利益的自由貿易協定。

兩人在專文指出，台灣是美國前十四大貿易夥伴，也是全球供應鏈的關鍵，沒有台灣半導體與資訊通信技術（ICT）工業，許多現已普及的消費電子產品將不存在，或者是會變得依賴中國產業，而不利於美國。

文章也指出，與台灣簽訂高標準自由貿易協定，能替期望發展高科技產業的東南亞國家提供範本，建議美國應明確表示，將美台自由貿易協定視為深化與東南亞國家經濟關係的路線圖，並協助這些國家走向更繁榮道路。

有助區域平衡 力阻北京蠢動

卜大年與馬明漢同時也在文章中談及兩岸關係表示，北京是台灣海峽日益不穩定的源頭，如果台海不平衡，將對區域和平帶來影響。美台在包括經濟往來等方面更全面聯繫，有助於區域平衡，力阻北京採取進一步行動，確保印太區域自由。

文章強調，兩岸穩定是美國的重要利益，但只有透過台灣人民相信經濟發展不會受到北京壓迫時，才能確保此事，而美台自由貿易協定能給台灣更多經濟選擇、敲開他國大門，台灣當前與未來政治領袖會發現自由貿易協定將允許他們與北京以及更廣泛的國際社會進行接觸，擴大發展。此外，美台在經濟與國家安全關係議題進行更密切的雙邊合作，將能面對對雙方與區域秩序的具體威脅。

文章並以川普政府倡議的印太戰略表示，若美國能通過美台自由貿易協定將能證明華府認真看待印太經濟願景，並願意為有興趣與美國建立更密切貿易關係的其他國家提供範本。

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