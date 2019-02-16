立院開議 閣揆報告 蘇嗆中︰讓死豬漂過來 這不是心靈溝通

2019-02-16

〔記者蘇芳禾／台北報導〕行政院長蘇貞昌昨在立法院進行施政方針報告時表示，行政團隊將以「簡政便民」為施政理念，讓民眾多一分便利，少一些框架。針對非洲豬瘟疫情，蘇貞昌也嗆中國「疫區就在隔壁，她（中國大陸）卻什麼都不做，還讓死豬漂過來，這不是什麼心靈溝通。」

直播報告施政方針 盼民聽進去

立法院第九屆第七會期昨開議，蘇貞昌列席立院院會進行施政方針報告並備詢。有別於以往，蘇揆改以簡報、演說的方式報告，還透過臉書與LINE直播，並在個人臉書上用動態影片與照片穿插輪播，用網路社群工具向全國民眾宣示政府的施政方針，希望報告能讓民眾「聽進去」。

「不能讓人民安居樂業，是政府的恥辱」。蘇揆表示，治安是民心安定最重要的基石，毒品防制是改善治安的首要工作，政府要將打擊毒品放在優先，讓年輕人遠離毒害，讓台灣的毒品問題獲得改善。

面對兒少受虐案件頻傳，蘇揆強調，政府會扛起責任，提供兒童周全保護，已在刑法修正草案增訂處罰凌虐幼童致死、致重傷的加重結果犯，以嚴懲施暴者，請立法院早日完成審議。

在經濟部分，蘇揆說，會加速推動「五加二」產業創新及前瞻基礎建設計畫；研擬制定促進海外資金回國投資的相關法案，吸引台商回台投資，促進國內產業升級；持續開拓其他新興市場，全力協助農民行銷農產品。

在守護民主部分，蘇揆指出，行政院尊重各項公投的民意結果，將依公投法規定落實。「電業法」第九十五條修正草案，行政院已經送請立院審議，未來也無新建、擴建燃煤發電機組的規劃，火力發電每年下降一％的缺口，將由綠能替補。

蘇揆表示，關於婚姻平權，行政院將秉持大法官釋憲精神及公投結果，在期限內研提專法送請立院審議。針對日本福島核災地區農產品及食品進口案，政府會在確保食品安全及維護國人健康的前提下，進行縝密的評估及社會溝通。

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