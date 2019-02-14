國民黨中央：全民調可能性不大

2019-02-14

〔記者施曉光、陳昀／台北報導〕國民黨二○二○總統初選的辦法迄今未確定，究竟要採全民調或民調及黨員投票各佔七成與三成的現行規定，黨內各路人馬意見分歧，國民黨文傳會代理主委程美華昨指出，包括江碩平、范成連等多位中常委昨在中常會中要求，藍營基層普遍認為既然要代表國民黨參選總統，未來初選一定要包含黨員投票的機制。

程美華表示，如果按照中常委主張應採黨員投票的情況來看，未來採全民調的可能性不大。組發會主委李哲華則說，過去國民黨有各種不同的總統人選產生方式，智庫未來會就過去各種方式提供資料供中常會參考，而非智庫逕行決定出一套新的初選制度來替代現有制度，國民黨現行就有公職人員提名辦法，除非像去年九合一選舉中常會通過提名特別辦法，在中常會未做成具體決議之前，他無法代表中常會說明，而依照既有提名辦法就是民調與黨員投票各佔七成與三成，如果參選人超過二分之一以上同意，可以採全民調方式。

程美華指出，黨的智庫本月底前將確定總統提名制度研擬小組成員名單，三月邀請外部學者專家討論研議後送中常會討論，四月辦理初選公告，五月領表登記，六月進行初選並產生總統人選，七月召開全代會正式通過提名。

王支持黨員投票三成 民調七成

前立法院長王金平昨接受網路節目訪問時也表示，初選制度不必再改辦法，不然又要開會，現行三成黨員投票、七成民調很恰當，該讓黨員有表達意見的機會，至於初選期程也照往例即可，不用計較早晚。

黨主席吳敦義昨重申國民黨絕對沒有口袋名單，一定會以公平、公開、透明的方式產生人選。

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