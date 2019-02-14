朱今晚啟程訪美 搶先吳參加僑宴

2019-02-14

〔記者林良昇／台北報導〕佈局二○二○，前新北市長朱立倫今晚將搭機訪美，七天行程昨日曝光，從參訪Apple總部開始，到參訪Google總部作結，還搶先國民黨主席吳敦義會見立場長期偏藍的海外僑團，並參加舊金山僑社僑宴，與海外僑胞相見歡。

朱立倫預計搭乘今晚的長榮班機前往舊金山，展開「產業學習之旅」。據朱團隊公佈的參訪行程大綱，朱立倫除到美國矽谷參訪頂尖企業外，也將參加舊金山僑社僑宴。

由於吳敦義正規劃訪美，其中重點之一就是與海外僑社互動，朱立倫此行赴美參加僑宴，等於是搶先吳一步，率先赴美與僑胞互動，頗受關注。

將在史丹佛大學發表演講

據朱團隊公佈的行程，朱立倫將在美西時間十五日上午參訪蘋果總部Apple Park、下午參訪Tesla；十六日出席矽谷台灣科技人及留學生座談會；十八日中午出席舊金山僑社僑宴、下午拜訪知名無校園大學Minerva Schools創辦人；十九日下午參觀史丹佛大學胡佛檔案室，與美國政治社會學者戴亞門、政治學者法蘭西斯．福山會談，並發表演講。

最後兩天朱立倫將參訪Facebook總部、國際資安公司Palantir、Airbnb總部並與創辦人會談，出席台灣矽谷幫聚會。在美國最後一日上午參訪影音串流平台Twitch總部、下午則以參訪Google總部當作美西七天行程的最終站。

朱立倫在美國的公開行程幾乎滿檔，但十七日沒有公開行程，引起好奇。朱幕僚表示，朱當日確實有安排行程，會見多位人士，但對方希望低調，行程暫不公開。據了解，朱當日是安排僑宴與僑胞會面，也會和矽谷相關人士有私人聚會。

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