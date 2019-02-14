AIT：美不支持台獨公投

2019-02-14

〔記者呂伊萱／台北報導〕喜樂島聯盟推動獨立公投，美國在台協會（AIT）前理事主席卜睿哲日前就此事致函喜樂島聯盟總召郭倍宏，表達擔憂。美國在台協會（AIT）昨天也明確表示，美國長期政策反對片面改變現狀的行動，「我們不支持台灣獨立公投」。

現為華府智庫「布魯金斯研究院」東亞研究中心資深研究員的卜睿哲，十一日發表「致郭倍宏及其盟友公開信」，卜睿哲提醒喜樂島，美國長期認為兩岸任一方都不應片面改變現狀，而中國明確反對台灣獨立，可能採取非和平手段回應，使該提案涉及與美國利益有關的安全穩定，詢問郭是否曾與美國協商？郭倍宏則回應表示，主張獨立公投、正名制憲屬於思想自由，強調是為台灣後代生存權益提出獨立公投。

AIT發言人孟雨荷昨天接續回應此事說，兩岸和平與穩定攸關美國深遠且重大利益，台灣是可信賴的夥伴，美國也珍惜台灣維繫和平穩定的努力。孟雨荷強調，美國反對片面改變現狀的行動，「這是我們長期以來的政策，我們不支持台灣獨立公投。」

孟雨荷指出，台灣是個民主成功故事，也是世界上的良善力量，就像美國副總統彭斯去年在演講中所說的，台灣擁抱民主，為所有華人展示一條更好的道路。

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