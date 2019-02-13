空軍航醫第一人 江國超完成9G飛行

2019-02-13

〔記者羅添斌、涂鉅旻／台北報導〕空軍已為各飛行員換新式「全覆式抗Ｇ衣」，空軍司令部昨天指出，為實際瞭解其操作狀況及防護效能，空軍軍醫組組長江國超上校在一月二十一日同乘F-16戰機，完成空戰演練課目（ACM）9G同乘飛行訓練，並成為空軍第一位完成9G飛行課目的航空醫官。

江國超目前擔任空軍司令部軍醫組組長職務，平日喜好運動。被問到同乘戰機及對9G課目的感覺時，江國超昨天說，感覺全身都被壓得重重的，而在實施大Ｇ動作時，身體的血會往腳部流，這時偶爾會有眼前一黑的感覺，但很快就又恢復了。

江國超說，不建議飛行員進行長跑的運動，因為這會讓血液習慣往腳部流，最好是做重量訓練，強化頭頸部的肌肉。

空軍司令部表示，江國超平日就有做各項重量訓練，體能狀況相當良好，為實際瞭解新式「全覆式抗Ｇ衣」操作狀況及防護效能，以為後續強化空軍飛行Ｇ力昏迷防禦訓練，特別於相關檢查及訓練後，前往嘉義基地同乘F-16戰機，完成空戰演練課目（ACM）9G同乘飛行訓練，成為空軍第一位完成9G飛行課目的航空醫官。

空軍司令部也將江國超同乘F-16戰機的相關照片發表在空軍司令部臉書專頁，引發近千位網友點讚。底下討論區有網友關心的提問：戴眼鏡可以上戰機嗎？不是會破嗎？

江國超昨親自回文表示，戴眼鏡飛行有相關法規規範，是可行的。他說，一般飛行是無虞的（尤其是後座），但飛行風險在於，如果需要彈射時，就必須先摘除眼鏡。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/