蘇揆施政方針 持續推動轉型正義

2019-02-13

〔記者黃欣柏、陳鈺馥／台北報導〕立法院本會期十五日開議，行政院長蘇貞昌的施政方針書面報告昨先行送抵各立委辦公室，報告中揭示政府未來仍將全力健全政黨政治發展，處理政黨與其附隨組織的不當財產，並落實開放政治檔案、清除威權象徵、平復司法不公及還原歷史真相等事項。蘇內閣將持續推動轉型正義。

轉型正義資料庫 年底前建置

據悉，促轉會已完成政黨持有政治檔案第一階段清查作業。國民黨去年通報四萬三○九五筆黨史檔案，今年將持續辦理政治檔案審定，未來國民黨典藏之政治檔案可望依法收歸國有；促轉會也預定在今年底前完成「台灣轉型正義資料庫」建置規劃，將透過案件分類，呈現威權時期加害體制結構與受害者圖像。

根據施政方針報告，在外交與國防方面，蘇貞昌內閣重申推動「新南向政策」及爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的立場，並將蔡英文總統提出的「四個必須」與「三道防護網」列為新的施政重點，強調將依循民主原則及普遍民意來推動兩岸政策，堅定捍衛國家主權尊嚴與安全。

提升檢疫效能 防堵非洲豬瘟

在經濟政策部分，雖然去年公投已通過廢止「電業法」中有關二○二○年停用核電的條文，但新內閣仍將發展新能源、落實非核家園列為施政方向，新內閣也首度將防堵非洲豬瘟明文列入施政方針中，強調未來將全力提升防疫與檢疫效能，並推動國中小營養午餐使用國產食材。

在交通建設方面，新內閣除了延續「酒駕零容忍」政策，也特別強調將參照先進國家的運作模式，推動重大運輸事故的獨立公正調查機制，確保如普悠瑪號翻覆等重大交通事故可以有效找出肇因。

在司法法制方面，新內閣將前院長賴清德任內提出的「完備揭弊者法制」明確化，宣示未來將整合公、私部門的吹哨者保護制度，同時也要建立人民監督檢察權的機制，讓檢察體系更加透明。

在勞動政策上，新內閣則大致延續現行施政方向，除了營造勞工結社環境、促進勞資自主協商，也將持續推動制定「最低工資法」。在環保政策上，則將持續防治空污，具體做法包括推廣電動車、協助汰換老舊車輛、擴大管制餐飲油煙與河川揚塵等。

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