蕭美琴帛琉國會演說：調查局將派員駐帛琉 共同打擊跨國詐騙、毒品走私

副總統蕭美琴今天在帛琉國會演說時宣布，台灣法務部調查局將派駐專責人員到帛琉，共同打擊跨國犯罪。（擷取自蕭美琴臉書）

副總統蕭美琴今天在帛琉國會演說時宣布，台灣法務部調查局將派駐專責人員前往帛琉，因應詐騙、網路犯罪、毒品走私等跨國犯罪，與當地執法機關強化執法合作，共同捍衛人民的安全與福祉。帛琉總統惠恕仁也表示歡迎，並提及，當前持續有人企圖將毒品及組織犯罪活動帶入帛琉，語言隔閡常造成辦案困難，台灣的協助將有助提升執法效能，讓帛琉更加安全。

蕭美琴今天訪問帛琉第3天，前往首都拜會惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）總統，並進行雙邊會談，隨後到帛琉國會參訪。蕭以英語演說表示，衷心感謝帛琉國會盛情邀請，親眼見證帛琉令人讚嘆的自然美景，並親身感受帛琉人民的熱情與好客後，她深刻理解為什麼這麼多台灣旅客對這個美麗國家懷有深厚情感。

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蕭美琴表示，台灣與帛琉都是充滿活力的民主國家，也都展現韌性及決心，並堅信人民有能力塑造自己的未來，台帛已向世界證明，不論國家領土大小，都能為世界做出有意義的貢獻，我們珍視自由、捍衛法治、尊重人性尊嚴，並堅信每個國家，無論幅員大小，都應獲得尊重、承認，以及自主決定未來的權利。

蕭美琴指出，正是這些共同價值，讓台灣與帛琉攜手同行超過四分之一個世紀，感謝帛琉始終堅定與台灣站在一起，並持續發聲支持台灣有意義參與國際社會，在聯合國大會（UNGA）、世界衛生大會（WHA），以及聯合國氣候變遷進程等許多重要國際論壇上，帛琉始終是台灣最堅實的後盾。

蕭美琴強調，台灣與帛琉之間不僅有深厚友誼，更有相同的願景。我們都追求永續經濟成長、為年輕世代創造更多機會、保護海洋資源，以及打造安全且具韌性的社會，雙方攜手合作，將確保後代子孫繼承一個和平、繁榮、民主且自由的太平洋地區。

蕭美琴提到，隨著我們的社會日益緊密相連，新的安全挑戰也接踵而至。除了地緣政治安全等大環境的挑戰外，詐騙、網路犯罪、毒品走私及其他跨國犯罪活動，正威脅整個太平洋地區，台灣致力於成為值得信賴的夥伴，與帛琉共同強化執法合作，捍衛人民的安全與福祉。

蕭美琴宣布，為進一步深化合作，台灣法務部調查局將指派專責人員進駐帛琉，與當地相關機關密切合作，共同應對日益嚴峻的跨國犯罪挑戰。

談到氣候變遷議題，蕭美琴說，身處氣候變遷第一線的島嶼國家，台灣與帛琉共同肩負提升韌性的責任，兩國可以攜手強化防災準備、推動海洋治理、保護海洋生態系統、促進永續漁業，並打造兼具韌性且永續的能源方案，為兩國人民創造更安全、更永續的未來。

蕭美琴提到，2024年12月，賴清德總統曾在帛琉國會重申台帛夥伴關係歷久彌新，她要再次重申這項承諾，正如帛琉始終與台灣站在一起，台灣將繼續與帛琉並肩前行，兩個島嶼民主國家將繼續共同為太平洋地區的和平、繁榮、永續與自由，做出有意義的貢獻。

最後，蕭美琴特別分享此次「台帛友好」紀念巧克力是由她親自設計包裝，「當然也結合了ChatGPT和Gemini的協助」，不僅呈現兩國最具代表性的特色，台灣的美食與珍珠奶茶，以及帛琉壯麗的海洋與自然生態，並以「韌性之島」作為主題，願兩國的深厚邦誼持續蓬勃發展，持續攜手同行，將更加強大。

帛琉總統惠恕仁也表示，歡迎法務部調查局派員赴帛琉協助執法，當前持續有人企圖將毒品及組織犯罪活動帶入帛琉，語言隔閡常造成辦案困難，台灣的協助將有助提升執法效能，讓帛琉更加安全。他也呼應蕭副總統提出的「韌性之島」概念表示，帛琉將透過觀光、漁業、金融服務以及再生能源等產業推動經濟多元發展，期待與最親密、最可靠的夥伴台灣共享發展機會。

副總統蕭美琴（右）與帛琉總統惠恕仁雙邊會談，隨後到帛琉國會參訪。（擷取自蕭美琴臉書）

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