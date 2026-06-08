還地於民！台南推動公設保留地解編 估可釋出500公頃土地

台南市府推動公設保留地解編，估可釋出500公頃土地。（記者王姝琇攝）

為解決多年私有公共設施保留地問題，南市府推動都市計畫公共設施用地解編通盤檢討，目前已有多個都市計畫區陸續完成審議，預計解編約500公頃私有公共設施保留地，節省約1500億徵收費，讓土地回歸使用。

都發局代理局長林榮川說，過去因政府財政與徵收限制，導致許多私有土地被劃設為公共設施保留地後無法徵收，地主也無法利用或開發，形成「政府無法取得、民眾不能使用」的困境；透過跨區市地重劃執行公設解編，不僅能將可建築土地還地於民，也將留設公園綠地與公共設施空間，兼顧都市發展與生活品質，逐步解決私有公共設施保留地問題。

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都發局自110年度起，陸續提報33個都市計畫區公共設施專案通盤檢討，送請內政部都市計畫委員會審議，目前已有階段性成果，有7處都市計畫區完成公告發布，包括關子嶺特定區等地完成解編約23公頃土地，估可節省約65億元徵收費。另有6處都市計畫區獲內政部大會審定；東山、柳營等4處都市計畫區已完成內政部都委會專案小組審議，整體進度持續推進。

林榮川表示，後壁、南鯤鯓特定區及鹽水等3區，已移由地政局接續辦理市地重劃作業。麻豆交流道特定區、新營、學甲、大內、新營交流道特定區及台南市主要計畫等6區，計32個重劃單元，也將待完成重劃可行性評估後，續提內政部都委會大會審定。整體可望解編約500公頃私有公共設施保留地，節省約1500億元徵收費用，取得並興闢公園綠地等約117公頃。

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