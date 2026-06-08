台中清秀女議員臉書遭留言「淫水好水」 不忍了怒提告

台中太平區清秀女議員黃佳恬。（資料照，擷取自黃佳恬臉書）

國民黨台中市議員黃佳恬日前在臉書粉絲專頁發布市政總質詢影片，不料一名張姓男網友在留言區留下涉及性暗示及私密部位描述等不雅字眼，不僅與貼文主題毫無關聯，更讓人感到不適。黃佳恬認為已涉及網路性騷擾、公然侮辱及妨害名譽，今天在張彥彤、陳文政等7位議員陪同下，前往台中市警局第六分局提告，呼籲民眾接獲類似言語與文字騷擾時，要勇敢站出來。

黃佳恬今天在市議員吳呈賢、吳建德、張彥彤、陳文政、邱愛珊、楊大鋐及賴順仁等人陪同下召開記者會，嚴正譴責網路性騷擾行為，強調「網路不是法外之地」，呼籲民眾遭遇類似言語與文字騷擾時，切勿隱忍、勇敢蒐證、依法提告，共同遏止網路暴力。

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黃佳恬表示，自己在臉書分享的是關於台74線交通改善的市政質詢內容，這名張姓網友卻在公開留言區留下充滿性暗示及露骨的文字，與公共政策毫無關聯，不僅令人感到不適，也已逾越正常言論表達的界線。

黃佳恬表示，原以為是境外帳號想說算了，但比對後發現對方與她竟有共同朋友，既然對於議員都敢如此，那對於其他人恐怕是更無忌憚，因此決定勇敢站出來報案讓警方追查依法嚴辦，也希望讓網友知道，不是躲在鍵盤後面亂罵人、性騷擾就沒事。

吳呈賢議員則表示，言論自由應建立在尊重他人的基礎上，絕非傷害他人尊嚴的藉口。賴順仁議員也說，非常支持黃佳恬議員勇敢站出來捍衛自身權益，也希望透過此案例提醒大家，面對騷擾應勇於發聲，透過法律途徑保護自己。

邱愛珊也說，網路性騷擾不僅傷害當事人，更可能對兒童及青少年造成錯誤示範，面對網路性騷擾，社會不應沉默，更不應姑息。

台中市第六分局表示，本案已依規定受理報案，並完成相關資料蒐證及證據保全作業。針對網路留言涉嫌性騷擾及其他不法情事，已完成被害人筆錄製作，並依法進行後續程序。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆ ☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆ 議員黃佳恬（左3）臉書遭留言性騷擾，今天在多位議員陪同下前往台中市第六分局提告。（黃佳恬議員提供） 黃佳恬的臉書，遭張男留下涉及性暗示及私密部位描述等不雅字眼。（擷取自黃佳恬臉書）

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