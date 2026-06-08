魏平政駁「被安排」選彰化縣長：2年前就主動爭取機會

國民黨彰化縣長參選人魏平政（右）和縣黨部主委蕭景田（左）今上節目接受專訪，談選舉提名與策略。（圖擷取網路節目直播）

國民黨彰化縣長參選人魏平政今（8日）天與彰化縣黨部主委蕭景田一起上網路節目接受專訪，主持人黃光芹用前高雄市長韓國瑜為例指出，當年國民黨主席吳敦義在選戰布局中，安排韓國瑜參選被藍營視為艱困選區的高雄市，最終「逆轉勝」，對此魏平政反駁「被安排」參選，強調他不屬任何派系、沒有敵人，但知名度太低是他自己該努力的地方。

魏平政5月13日接受國民黨特別徵召至今，很多彰化鄉親對其不熟悉，黨內人士對勝率看得保守，黃光芹拿韓國瑜的例子引述政黨提名人選時，未必僅以候選人強弱為考量，而是著眼整體戰略與選戰布局。

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魏平政：不可能的也力拚扭轉

魏平政回應表示，他做事向來認真，不可能的也會想把它扭轉過來，他的大哥送了3個字「二枚腰」，說他做事就是圍棋二枚腰（意指不會輕易放棄）的精神，他的爸爸從小告誡「當做8小時不會成功，就繼續做16個小時就會成功」更是他的座右銘。

魏平政說，4年前蕭景田就曾詢問有無意願擔任縣黨部主委，然後參選彰化縣長，當時他受寵若驚，檢討自己準備好了沒有，直到2年前，家庭、工作都到了穩定狀態，才思考身為彰化子弟應該為彰化做事情，因此主動詢問蕭景田有無參選縣長的機會，蕭景田才願意幫他推薦。

魏平政指出，黨中央內部經過嚴格評估，黨主席鄭麗文把他找到黨部聊了1、2個小時，不管是願景、學經歷，甚至連要怎麼整合都問得非常清楚，還問他會不會說台語，能獲得徵召通過層層考驗，他的參選不是「被安排」、不是「被操作」，更不是派系協調結果。

蕭景田也說，外界對於提名過程的各種揣測，難免影響基層觀感，但當前更重要的是整合黨內力量。他直言，唯有整合地方力量，才有機會在選戰中與對手競爭，並爭取最大勝選可能，縣黨部現階段的工作重點就在於凝聚共識、降低內部摩擦。

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