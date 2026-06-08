港府擬訂附例讓特首可認定國安案件！陸委會示警：升高赴港風險

陸委會表示，我們注意到香港媒體相關報導，什麼案件都可能變成國安案件，這樣的修法凸顯香港國安法制一直在擴張。（資料照）

香港特區政府計畫在現行「港版國安法」基礎上訂立附屬法例，若行政長官發出證明書，認定某刑事罪行案件涉及國家安全，該案件即屬「國安法」所指的危害國家安全犯罪案件。陸委會今日批評，什麼案件都可能變成國安案件，這樣的修法凸顯香港國安法制一直在擴張。

根據港府向香港立法會提交的文件，政府建議根據國安條例訂立附屬法例，建立在「港版國安法」及「國安條例」下界定「特區法律下其他危害國家安全罪行」的機制。

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根據建議，如行政長官依據「港版國安法」或「國安條例」相關條文發出證明書，認定某刑事罪行案件中的相關行為涉及國家安全，該案件將被視為「國安法」所指的危害國家安全犯罪案件。而就該行為被調查、拘捕或起訴的罪行，也會被界定為「國安條例」所指的危害國家安全罪行。

文件提及，港府將會按照「先訂立，後審議」的程序處理相關修訂，盡快把附屬法例在憲報刊登，在刊憲當天即時生效。港府今天稍後時間會在立法會解釋擬訂的附屬法例。

針對香港特首以後將有權決定何案是國安案件，陸委會表示，我們注意到香港媒體相關報導，什麼案件都可能變成國安案件，這樣的修法凸顯香港國安法制一直在擴張；如此「泛國安化」的趨勢，當然讓國際社會更加擔憂香港情勢持續緊縮惡化與升高赴港風險。

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