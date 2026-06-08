新北綠營提臨時會要侯友宜說明社福財源 林金結戲稱侯已無市長光環

新北市議會民進黨團總召陳永福今在議會提案開臨時會，希望新北市長侯友宜16日針對今年至2029年推動敬老卡政策新增福利事項，與明、後年補助政策的預算影響到議會進行專案報告，此舉引起藍、綠議員兩方論戰。（記者黃政嘉攝）

新北市議會民進黨團總召陳永福今在議會提案開臨時會，希望新北市長侯友宜16日針對今年至2029年推動敬老卡政策新增福利事項，與明、後年補助政策的預算影響到議會進行專案報告，此舉引起藍、綠議員兩方論戰，各議員輪流發言表達看法近一小時，仍未有結論，席間國民黨議員林金結戲稱新北市長侯友宜已無市長光環，來議會也沒用，不需另開臨時會。

民進黨市議員卓冠廷說，他認為有需要開臨時會跟大眾說清楚，近期侯市長宣布要做的政策，包括營養午餐，里鄰長基層補助、敬老卡，民進黨議員們提了3年多，市長都說沒錢，蘇巧慧提的政見還沒做，侯友宜先做是好事，但他應該好好說明怎麼突然有錢。

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民進黨市議員黃淑君贊成開臨時會，她說，市府在編列下年度預算，議員都是被動得知編列結果，無法參與過程，侯友宜日前宣布推動相關福利政策，應確認是否會排擠其他案？像是特殊教育的需求、氣候變遷的政策檢討等。

國民黨市議員林金結戲稱，侯友宜已無市長光環，來議會也沒用，他覺得不需要開臨時會。無黨籍市議員蘇泓欽說，他覺得侯友宜也偏心，民進黨、無黨籍議員提案就說再研議考慮，國民黨議員總質詢提了就拍手通過，「不把我們當親生」。但他認為不用加開臨時會，市府回去檢討一下，書面就可以。

國民黨市議員江怡臻說，國民黨不是第一個提相關議案，侯友宜總質詢宣布時，也感謝每位議員共同努力，呼籲民進黨團不要太吃醋，她說，就是因為「財劃法」修正三讀通過，地方政府多了財源，若民進黨立委沒有阻攔修法，相信新北市議會能更快更早宣布推動相關議案，現在是編列預算時期，各局處機關相當忙碌，以及近日大雨天後，精力應放在這兩邊。

民眾黨市議員陳世軒支持開臨時會，他認為，拋出政策就要負起責任，給侯市府再次向民眾說明的機會，講清楚財源、如何執行、做什麼，對市民都是好事。

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