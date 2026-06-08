鄭麗文同台中國和統會長焦聖安 國民黨：是台灣僑胞邀請

國民黨主席鄭麗文率團訪美，先後被爆出與中共統戰系統人士同台。（國民黨提供）

國民黨主席鄭麗文正率團訪美，綠營質疑鄭麗文在波士頓僑宴，與中共海外統戰系統人士俞國梁同台；今日在紐約法拉盛的僑宴，也與紐約中國和平統一促進會會長焦聖安同台。對此，國民黨表示，焦聖安是由參與該場僑宴的台灣僑胞邀請他出席。

陸委會發言人梁文傑曾表示，中國和平統一促進會（和統會）是中共統戰部底下組織。和統會今年初曾公布「2025年度反獨促統大事回顧」，排名第一的是中共總書記習近平電賀鄭麗文當選國民黨主席。

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另外，紐約中國和平統一促進會去年曾主辦《反分裂國家法》實施20週年座談會，當時中媒曾報導，與會僑界代表一致表達反對台獨挑釁行徑和外部勢力干涉的鮮明態度，對兩岸關係和平穩定的期盼，以及對實現祖國完全統一的信心。

根據中媒報導，焦聖安當時表示，《反分裂國家法》的實施具有深遠意義，《反分裂國家法》以法律形式明確宣示世界上只有一個中國，中國的主權和領土完整不容分割，在美華僑華人希望兩岸關係繼續保持和平穩定。

國民黨強調，鄭麗文主席率團訪美前，已多次說明，鄭主席訪問美國期間的僑宴，均由國民黨海外部在美國等地分部主辦，僅限台灣僑胞、僑社能報名，購買僑宴餐券；至於個別非台僑等人士，都是應台灣僑胞邀請參加，外界不宜動輒捕風捉影、牽強附會。

國民黨指出，鄭麗文主席此次訪美行程中，國民黨海外部已於舊金山、波士頓、紐約等地舉辦僑宴，受到美國僑界熱情歡迎，僑胞參與踴躍，現場不斷揮舞中華民國國旗，高喊「鄭主席加油」，展現海外僑胞對中華民國與鄭主席的深厚情感與支持。後續華府、洛杉磯等地僑宴也將陸續舉行僑宴，鄭主席將持續向海外僑胞與國際友人說明國民黨捍衛中華民國、維護台海和平、深化台美關係的堅定立場。

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