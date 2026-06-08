90級皮克敏帳號蒸發！ 羅智強急喊任天堂救命反遭網狂酸

國民黨立委羅智強與紫色皮克敏玩偶合影。（擷取自羅智強臉書）

任天堂休閒走路手遊《Pikmin Bloom》（皮克敏）不僅風靡男女老少，連藍綠政治人物也紛紛加入「散步種花」行列。除了較早投入、時常在社群與「皮友」互動的民進黨新北市長參選人蘇巧慧外，國民黨立委羅智強也是玩家。不料，羅智強卻在社群平台哀號自己的「90級皮克敏帳號」意外蒸發，急得發文向任天堂求救，卻反遭大批網友狂酸，引發社群熱烈討論。

羅智強昨（7）日上午11時許在Threads崩潰發文寫下「慘劇！我的90級皮克敏不見了」，透露自己不小心登出遊戲後，再次登入卻變成「重新開始」。高達90級的皮克敏瞬間人間蒸發，急壞的他公開在線上詢問申訴管道，並隔空喊話：「任天堂大大，可以救救我嗎？」

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然而，貼文曝光後卻引來大批網友無情嘲諷。由於立法院今年度總預算審查進度持續延宕，下半年又將迎來明年度總預算的審查期，不滿的網友紛紛留言狠酸：「要你好好審預算，別整天玩遊戲啦」、「立委辭一辭 可以慢慢玩」、「怎麼會這樣？太過分了！必須凍結任天堂的預算吧！」、「可憐，選出這款立委關心自己皮克敏，不關心國家預算」更有人貼出羅智強過去在立院嘲諷「崩潰吧謝謝大家」的圖片反擊。

所幸悲劇僅持續1小時，羅智強隨後再度發文報喜，宣布「90級皮克敏救回來了！」。他透露這場驚魂記的起因，是他在立法院為了向另一位帳號消失的立委同事示範「登出再重登」的教學，沒想到自己也中招。最後是由國民黨青年團總團長田方倫親自前來救援，將手機重新開機並再次登入，短短一分鐘就讓帳號奇蹟復活，並趕緊將遊戲帳號與任天堂帳號進行綁定連動，做足「雙重保險」。

不過即便帳號順利找回，仍有不少網友留言狠酸：「審預算有像玩皮克敏這麼認真就好了」、「等你的祖國來，你什麼遊戲都玩不了，整天無所事事，不好好做事領什麼20萬」、「台灣如果被你們推入中國火坑，你連皮克敏都不能玩」、「中國人不能玩皮克敏，你要不要把立委辭一辭去中國推廣皮克敏，當作做功德」。

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