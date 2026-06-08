18歲公民權修法冷凍期滿 青年團體呼籲立院儘速協商、明訂施行日期

立法院內政委員會5月7日初審通過18歲公民權相關修法，並送交黨團協商。今（8）日冷凍期屆滿，青年團體呼籲立法院速審。（資料照，記者叢昌瑾攝）

立法院內政委員會5月7日初審通過18歲公民權相關修法，並送交黨團協商。今（8）日冷凍期屆滿，青年思潮、世代共好、台少盟、臺學聯及一滴優等青年團體共同發布聲明，呼籲立法院長韓國瑜及朝野三黨儘速啟動協商，並在協商過程中明訂施行日期， 加速18歲公民權上路。

青年團體表示，5月已針對立法院以修法方式推動18歲公民權發表聲明，獲得10多位公法學者及民間團體連署支持，此次更新連署名單後，包括時代力量、台灣基進、社會民主黨、台灣綠黨及小民參政歐巴桑聯盟等5個政黨也加入連署行列。

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青年團體指出，除立法院三黨均對修法方向具有共識外，多個小黨也公開表態支持，顯示以修法方式實現18歲公民權已累積相當程度的社會共識，不過內政委員會初審時將施行日期交由行政院另行訂定，仍令人憂心。

青年團體認為，若行政院遲未訂定施行日期，修法成果恐淪為「看得到、吃不到」的空頭支票；若未來再以附帶決議或修憲委員會討論等理由延後實施，也可能使修法成果遭到架空。

青年團體表示，過去法規將施行日期交由行政院訂定，通常是為預留事前準備時間，但18歲公民權目前面臨的爭議與挑戰，多半發生在修法後。例如朝野對選舉後可能衍生訴訟有所疑慮，中選會主委游盈隆日前受訪時也曾表示，認為相關修法可能涉及違憲問題。

青年團體指出，若未來要進行違憲審查，仍須待修法完成、公布並正式施行後，適格聲請人才有機會提出聲請，憲法法庭也才能依法受理相關案件。因此，與其延後施行，不如儘速讓制度上路，使相關憲政程序得以運作。

青年團體呼籲，韓國瑜及朝野三黨應儘速展開協商，並直接在協商中明訂施行日期。若希望預留較長準備時間，可考慮於今年選舉公報發布後的8月21日施行，並適用於2028年選舉；也可採自公布日施行，適用於今（2026）年選舉。

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