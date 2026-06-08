賴清德帥氣化身「陀螺戰士」賀畢業 下秒手滑釣出沈伯洋無情吐槽

在正式版影片中，賴清德架勢十足地對著鏡頭熱血高喊：「3、2、1，Go Shoot！」隨即精準發射戰鬥陀螺。（擷取自賴清德Threads）

「3、2、1，Go Shoot！」畢業季來臨，總統賴清德特別錄製一段時下最流行的「戰鬥陀螺」祝福影片，勉勵學子，每次發射前蓄滿力量、每次碰撞都能學會穩住重心，並祝大家都有「ㄅ級分未來」；不料帥不過3秒，官方發布的「NG花絮」立刻讓總統破功，出借陀螺的民進黨立委沈伯洋也留言吐槽「這不是高爾夫餒」。

在正式版影片中，賴清德架勢十足地對著鏡頭熱血高喊：「3、2、1，Go Shoot！」隨即精準發射戰鬥陀螺，並祝福大家向著夢想勇敢衝刺，畢業快樂！賴清德感性地說，他知道大家對未來有期待、也會緊張，但不用擔心，人生總會遇到許多選擇，也會有很多未知，正因為有未知，才值得我們勇敢走出去看看。

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賴清德說，就像戰鬥陀螺一樣，每一次發射前，都要先蓄滿力量，每一次碰撞，都是學會穩住重心的機會，新的人生階段，正等著大家去探索，期待大家，繼續保持好奇，勇敢探索世界，政府會努力，當青年ㄅ級分的後援，祝大家都有ㄅ級分的未來，畢業快樂。

不過，溫馨的氣氛在NG版影片發布後瞬間破功，只見賴清德一邊拉動發射器，口中卻喊成「1、2、3，Go Shoot！」手一抖，戰鬥陀螺還直接溜出場外，幕僚當場吐槽「總統，是3、2、1！」總統只能對著鏡頭露出尷尬又不失禮貌的微笑。

影片曝光後，賴清德跑到留言區自首說謝謝Puma沈伯洋大方出借專業陀螺，並感嘆，這跟小時候玩的木頭陀螺真的差很多，果然需要專業指導，「我的口號也講的不太好」，並喊話「下次有機會，再麻煩陀螺戰士收我這個學生。」沈伯洋也忍不住留言虧爆：「這不是高爾夫，不需要一拉進洞餒。」引來大批網友朝聖。

賴總統祝福學子都有「ㄅ級分的未來」。（擷取自賴清德Threads）

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