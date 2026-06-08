不只涉詐助理費！高金素梅涉組人頭大軍進口未經查驗許可中國製快篩

檢方指控，高金素梅團隊於疫情期間透過人頭申報方式，自中國輸入7萬4400劑快篩試劑，並集中配送至原住民族地區使用。（資料照）

無黨籍立委高金素梅涉貪遭起訴求刑12年6月，檢調也查出高金團隊於2022年疫情期間，涉嫌利用中央流行疫情指揮中心開放民眾以「個人自用」名義大量蒐集人頭，自中國輸入高達7萬4400劑未經查驗許可的快篩試劑，再統一安排至各原住民族地區發放。台北地檢署今偵結，此部分依違反醫療器材管理法等罪嫌，對高金、張俊傑等11人提起公訴。

起訴書指出，2022年新冠疫情仍處高峰，中央流行疫情指揮中心為因應快篩需求，開放民眾於同年5月11日至6月30日期間，以快遞方式自境外輸入快篩試劑，每人100劑以下者可採簡易通關程序，不須事先申請醫療器材許可證。但主管機關同時明定，該項措施僅限於「個人自用」，若輸入後供他人使用，仍應依規定申請查驗登記及醫療器材許可。

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檢方調查，高金素梅明知上開規定，仍授權時任國會辦公室主任張俊傑負責執行輸入計畫，並由屏東縣議員越秋女、高金南區服務處主任麥玲鳳、台東縣金峰鄉鄉民代表會主席高勤書、台東縣議員陳政宗、花蓮縣議員簡智隆、花蓮縣議員程美蓮林廣財協助蒐集人頭名單，以人頭名義向境外業者申請輸入快篩試劑，再由相關人員統整資料後，寄送至中國大陸廈門寶太生物科技公司聯繫窗口辦理輸入。

檢方追查，相關名單蒐集完成後，由高金國會辦公室及地方服務處人員統一彙整，再透過電子郵件寄送給中國廈門寶太生物科技公司窗口，安排由該公司無償提供的快篩試劑寄送來台；短短2個月內共計輸入7萬4400劑快篩試劑。

檢方掌握，這批快篩試劑並非由申報進口的人頭自行使用，除部分依約留給人頭外，其餘均由高金團隊集中調度，並安排在各原住民族地區進行發放，行為已超出個人自用範疇，而是利用政策放寬措施，以人頭方式大量輸入醫療器材並轉供他人使用，涉違反醫療器材管理法等罪嫌，依法提起公訴。

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