批北市府散布假消息 沈伯洋：什麼時候局處變成蔣萬安競總？

民進黨籍台北市長參選人沈伯洋。（記者方賓照攝）

中國滲透破口、台北大縱走攻防持續進行中，民進黨籍台北市長參選人沈伯洋今天受訪表示，「假消息真的特別多！」反指對手故意曲解他的語意傳遞「假消息」非常不妥，也難過第一線基層公務員要去承擔政治攻防的責任，「什麼時候台北市政府的局處變成蔣萬安的競選總部？」希望能夠正常回歸市政討論。

沈伯洋表示，現在不管是國民黨還是市府，有時候會用一些比較曲解的話，然後去問他，像是近日提到「大台北天際線」，他講的是交通路網設計，結果市府發了新聞稿稱「針對沈伯洋委員所說，台北登山步道應打造大台北天際線......，如果要專門在這樣的地方闢建步道，會嚴重破壞自然」，可是自己從頭到尾都沒說要蓋步道，用「假消息」這樣的方式不是很妥當。

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「假消息真的特別多！」沈伯洋指出，兩岸交流方面，說過很多次，論壇要有效益、要能對等，市民能夠參與，而且內容一定要透明、公開，事後還要能追蹤；至於中國到底又何相關風險，那是另外一個層次的問題。他百思不得其解地說，想要專注在市政上，例如台北市可與哪些城市交流、不斷提出各式見解，但不知為何對方頻提中國、滲透，怎麼好像有點倒過來的感覺。

沈伯洋也提到，還有市民小巴的問題，自己講的是風櫃嘴的小型巴士的班次，如何讓「A進B出」、「B進A出」都能很好的利用，結果市府又發新聞稿稱「無法理解沈委員的說法......，為何非要小巴一號繞行該步道群的每一個登山口？」但他從頭到尾沒有講過，反批故意曲解語意，用假消息並透過媒體詢問，非常不恰當。

沈伯洋呼籲，希望能夠正常回歸市政討論，以登山為例，好好回歸山友的痛點究竟為何，身為參選人認為應該怎麼解決，而非將事情妖魔化，「誰能反映真正山友的需求，才是這場選戰的意義所在」。

記者追問，市府新聞稿充斥選戰用語，有無違反行政中立？沈伯洋回應，「把我沒有講過的話塞到我的嘴巴裡，是過去兩年一直遇到的事情。」現今比較難過的是背後的政治操作，其實都是讓第一線的基層公務員去承擔政治攻防的責任，非常不妥，畢竟你說週六、週日有事可能必須要做，還不是最大的問題，而是「這個應該是對方競選總部在做的，什麼時候台北市政府的局處變成蔣萬安的競選總部？」

沈伯洋認為，即使是蔣萬安本人應該也不太同意這樣的做法，把新聞稿當成是個人臉書在發，發了也就算了，內容還充斥了一些自身完全沒有講過的話，以這樣的方式來打這場選戰，市民不會買單，「我相信蔣萬安也會同意我這樣的評論」。

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