彰化邁向0負債！藍議員肯定縣府財政紀律 綠議員籲優先照顧長者

彰化縣議員賴清美（右）偕同兒子曾煥燁（左）端午節前夕關懷弱勢，她建議縣府學南投，65歲以上長者健保費由縣府買單。（賴清美提供）

彰化縣政府8年減債232.1億元，縣庫1年以上長債降至24.9億元，平均每位縣民背負債務約2000元，創新低；面對縣府朝向讓縣民無債一身輕的0負債目標努力，藍綠縣議員看法不一。民進黨縣議員認為，財政改善之餘，也應讓縣民共享成果，優先照顧長者福利；國民黨縣議員肯定縣府財政紀律與減債成果。

民進黨縣議員賴清美表示，縣府多年來透過節流減債，成果值得肯定，但政府推動政策與活動仍應以公共資源為主，不能過度仰賴民間捐助，否則可能淪為「不樂之捐」，反而失去原本美意。

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她說，南投縣今年65歲以上長者健保費已由縣府買單，彰化縣如今負債大幅下降，顯示財政已有改善空間。她建議縣長王惠美可進一步思考比照南投模式，由縣府負擔65歲以上長者健保費，減輕長輩負擔，也讓減債成果具體回饋民眾。

國民黨縣議員曹嘉豪則認為，王惠美上任以來，在推動縣政建設與社會福利的同時，始終堅持財政紀律，8年間成功償還縣府債務232.1億元。這不僅代表縣府財政體質逐步改善，更展現出量入為出、審慎理財的施政態度。

曹嘉豪說，地方建設可以靠規劃，財政穩健則需要長期堅持；能在推動重大建設、照顧弱勢、完善公共服務的同時持續降低負債，實屬不易。這份成績不只是數字上的減債，更是對下一代負責的具體展現，讓彰化擁有更健康、更永續的發展基礎。

他強調，8年減債有成，展現的是穩健務實的施政精神，也為彰化縣未來的發展留下更大的財政空間與競爭力。

彰化縣議員曹嘉豪肯定縣府嚴守財政紀律，8年減債有成。（曹嘉豪提供）

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