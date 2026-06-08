與藍營青年戰將合拍形象照 李四川快問快答曝「反差萌」

代表國民黨參選汐止區的何元楷，帶來團隊的愛貓「棉棉」與李四川合照。（李四川競辦提供）

國民黨新北市長參選人李四川8日與最新提名的黨籍議員參選人合拍定裝照，現場多名「8年級」青年戰將，展現年輕世代與李四川共同為市民打拚的信念，李四川延續「工程職人」本色，手拿鐵鎚、身著反光背心、頭戴工程帽，象徵不分顏色、為新北拚建設；議員參選人在現場也跟李四川玩起快問快答，李四川逗趣又直白的回應，展現與工程專業形象不同的「反差萌」。

與李四川合體的新北市議員參選人，包含板橋區周韋翰與鄧凱勛、新莊區王珮宇、永和區陳以樂、汐金萬區何元楷及瑞平雙貢區的林正峰，其中鄧凱勛、王珮宇、陳以樂、何元楷皆是「8年級」青年戰將，年輕世代的活力與創意將攜手李四川的專業與經驗，共同注入在新北市的選戰當中。

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大家在拍攝現場發揮創意，帶來象徵個人理念與背景道具入鏡，有參選人直接扛起鐵梯，讓工程出身的李四川笑稱「很有工地回憶」，何元楷也帶來團隊的愛貓「棉棉」入鏡合照，拍攝過程中，李四川對參選人的要求更是來者不拒，全程保持燦爛笑容，展現新北戰隊領航者風範。

多位參選人在拍攝空檔，也跟李四川進行趣味「快問快答」，被問到飲食喜好時，李四川大方表明自己是「香菜派」，吃蚵仔麵線一定要加香菜，另外吃咖哩飯則是屬於「一定要拌」的派別，生活化又直白的回應，展現李四川在工程專業形象外，接地氣又逗趣的一面。

李四川表示，如今29區黨籍議員參選人已全數就位，象徵新北戰隊整裝出發，集結跨世代、多元領域、不分族群的力量，一同為29區力拚建設，他將以42年工程及行政經驗帶領團隊，以行動實踐「讓新北更好」的承諾。

與李四川合體的新北市議員參選人──永和區陳以樂。（李四川競辦提供）

李四川（中）與藍營新提名的議員參選人合拍定裝照，多位是「八年級」青年戰將。（李四川競辦提供）

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