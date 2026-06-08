廖繼斌2500字喊告 楊渡僅回應這句話

馬英九基金會顧問廖繼斌。（資料照）

馬英九基金會上月底針對前執行長王光慈、蕭旭岑涉侵佔一事提告。馬英九多年好友的作家楊渡日前感嘆，其實都是一個人的因果，「如果他不停下來，誰也幫不了忙」。對此，力挺馬英九的基金會顧問廖繼斌今日發出長文2500字怒嗆，天下有比這個更無情無義的「朋友」嗎？廖認為楊渡連日來的文章已經傷害馬英九與他的人格權，將赴法院提告捍衛名譽。對此，楊渡則引用馬英九基金會董事、三人調查小組成員尹啟銘日前的公開信表示，「風波的真相，盡在於此」。

尹啟銘該篇文章以「一把冒煙的槍」（A smoking gun？）為題，質疑有隻「看不見的手」挑撥馬英九親情和夫妻生活，似乎在暗指馬英九委託主導此事調查的前國安會祕書長金溥聰。

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廖繼斌今日發出〈致楊渡的公開信〉表示，馬英九基金會的風波以來，楊渡一連發聲4次。楊渡自稱「作為馬英九的朋友」，卻充滿預設立場地談論朋友的隱私，天下有比這個更無情無義的「朋友」嗎？廖繼斌指出，楊渡的文章一篇比一篇無情兇狠，甚至影射馬英九「一生英明，卻以昏聵終結」，「馬總統的形象已經被你徹底汙衊摧毀了」。

廖繼斌說，他依照馬英九的指示，陪同金溥聰參加5月25日舉發蕭、王違反財政紀律的記者會後，許多人更拿著楊渡前後4篇貼文，說楊斬釘截鐵地公開表示馬英九身體已經退化到要馬英九基金會熄燈的程度。他的許多朋友紛紛拿著楊渡的這4篇貼文指責他的人品，甚至還有辱及228事件中受難的先祖父進平公的言詞。「你的這4篇公開貼文，不但傷害馬總統以及馬英九基金會的人格權，甚至連我以及先人的人格權都已受傷害。」

廖繼斌強調，為了家人及先人，還有許許多多默默支持鼓勵他的長輩及好友，願起身捍衛自己及家人、先人的名譽，到法院與楊渡對簿公堂。雖然訴訟的結果誰也不能預測，但是深信訴訟過程雙方攻防內容的公開，一定會讓真相大白，還給馬總統一個公道。

廖繼斌也對楊渡拋出兩個關鍵問題，第一、蕭旭岑說收了仰慕者的錢，並把這些錢交給王光慈，而王光慈把不入帳的現金放在辦公室，一度還怕檢調來搜索於是交代同仁先拿回家藏起來。第二、王光慈說馬英九基金會慘淡經營，今年沒有年終獎金，但有台商捐的錢，王光慈把這些錢用現金發給員工，還特別交代「不用報稅」。請問，這樣算不算有違法的嫌疑？

作家楊渡。（資料照）

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