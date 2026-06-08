鄭麗文訪美同框中共統戰人士 民進黨嗆：是「中國傳訊者」還是「統戰搭橋者」？

民進黨痛批，鄭麗文與統戰人員同桌交流，國民黨要搭的到底是「和平之橋」，還是「中共對台統戰之橋」？鄭麗文到底是「中國傳訊者」，還是「統戰搭橋者」？（圖擷取自民進黨臉書）

國民黨主席鄭麗文訪美再掀波瀾，鄭日前在臉書發布波士頓僑宴合照，赫見中共海外統戰系統人士俞國梁（Gary Yu），民進黨痛批，鄭麗文在美國接連拋出「捧習金句」，大讚習近平「對台有感情」，如今又與統戰人員同桌交流，國民黨自詡要扮演兩岸的「搭橋者」，要搭的到底是「和平之橋」，還是「中共對台統戰之橋」？鄭麗文到底是「中國傳訊者」，還是「統戰搭橋者」？

民進黨表示，「俞國梁」這個名字台灣人或許不熟悉，但在美國並不陌生。美國去年公布中國介入波士頓地方選舉的調查報告中，就曾提到俞國梁；根據中共官方媒體與相關公開資料，他同時被列名於「統一戰線工作體系」相關機構，並透過僑界組織與中國海外統戰網絡保持密切互動。換言之，俞國梁不是一般僑界人士，且普遍被認為與中國統戰系統關係密切。

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民進黨指出，美國福斯商業新聞網《Mornings with Maria》節目討論鄭麗文訪美行程時，主持人直言：鄭麗文是中國那邊的人，也是北京那邊的人。（Obviously she is a China person and she's Beijing's person.）；《華爾街日報》更以「台灣在野黨領袖帶著來自北京的訊息訪問美國」（Taiwan’s Opposition Leader Comes to U.S. With a Message Straight Out of Beijing）為題報導鄭麗文訪美，在美國主流媒體眼中，鄭的兩岸論述與北京高度一致，比起代表台灣，鄭更像代表中共、代表習近平。

民進黨提到，鄭麗文在波士頓僑宴聲稱，國民黨守護中華民國憲法，並將扮演兩岸之間的「搭橋者」。然而，正是同一個人，先是稱讚習近平是「中國最後一個對台灣有感情、有善意的人」，如今又被發現與中國統戰系統關係密切的人士同桌交流，令人不禁要問國民黨、鄭麗文：「你們要搭的，究竟是和平之橋？還是中共對台統戰之橋？」

國民黨稍早曾澄清，俞國梁是參加這場僑宴的台灣僑胞邀請來的客人，主辦波士頓僑宴的國民黨海外部波士頓分部張韻蘭常委不認識俞國梁，俞國梁的姓名和服務單位也不在僑宴名單上。俞國梁是在鄭麗文主席逐桌敬酒的時候和鄭麗文拍了大合照，俞國梁沒有和鄭麗文同桌用餐。

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