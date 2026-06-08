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    首頁 > 政治

    柯文哲不懂沈伯洋「大台北天際線」 蔣萬安：提問題、解方要具體

    2026/06/08 14:43 記者何玉華／台北報導
    台北市長蔣萬安表示，對各界的建議都持開放的態度。（記者田裕華攝）

    台北市長蔣萬安表示，對各界的建議都持開放的態度。（記者田裕華攝）

    民進黨籍台北市長參選人沈伯洋與台北市政府針對「台北大縱走」的交鋒，提到與「大台北天際線」的走法間有斷點，應思考如何連接。前台北市長柯文哲今（8）日受訪說，聽不太懂「大台北天際線」，第一個想到的是屋頂。台北市長蔣萬安對此表示，對各界的建議都持開放態度，但前提是要了解具體的問題，提出具體的解方，市民才能了解、才能聽得懂。

    柯文哲今天出席「民眾台北隊」成軍誓師大會，受訪被問到任內規劃的「台北大縱走」，近日淪為藍綠攻防焦點及沈所提「大台北天際線」時表示，聽不太懂「大台北天際線」，第一個想到的是屋頂。他說，「台北大縱走」在他任內開始規劃，設計相當完整，應是在此基礎上一步一步添加設施。市政是一棒接一棒，在既有的基礎上，再逐步去改善。如果沈伯洋有意見，可以提建議，市政本來就是逐漸累積上去的。

    蔣萬安附和柯文哲的回應說，對各界的建議都持開放的態度，但前提是必須了解具體的問題，提出具體的解方，讓所有的市民朋友才能夠了解，才能夠聽得懂。至於沈伯洋指他講的是交通路網，但發言被扭曲；蔣萬安表示，公運處、大地處都有清楚完整的說明，民眾會很清楚。

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