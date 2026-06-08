竹縣議員、鄉鎮長 國民黨縣黨部提名名單出爐

國民黨新竹縣黨部今天公布年底縣議員和12鄉鎮長的提名名單。（記者黃美珠攝）

國民黨新竹縣黨部今天（8日）宣布全縣14個縣議員選區、竹北市之外的12鄉鎮長提名名單。其中縣議員第14選區（五峰山地原住民）禮讓同黨、現任縣議員張益生而沒有提名；橫山和峨眉2鄉鄉長則開放競選，當中包含上月中甫因涉貪被羈押禁見的峨眉鄉代會主席溫修汝在內。

縣黨部表示，竹北市長藍營4名競爭者將從週五（12日）起進行3天內參民調，下週一公布勝出者是誰後，再跟台灣民眾黨協調出藍白合的共主。至於今天公布的提名名單，將呈報黨中央核定。

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縣議員部分：第1選區（竹北）王炳漢、陳凱榮；第2選區（竹北）蔡志環、杜文中、戴佩如；第3選區（新豐）張以聖，報准徐源發。第4選區（湖口）甄克堅、吳菊花、陳栢誠，報准賴寶鈺、戴翊如。第5選區（關西）徐瑜新、羅仕琦；第6選區（新埔）范曰富；第7選區（橫山、尖石）張良印；第8選區（芎林）黃正彪；第9選區（竹東、五峰）黃豪杰、彭余美玲、上官秋燕、羅俊傑。第10選區（寶山）邱坤桶；第11選區（北埔、峨眉）王辰翔；第12選區（平地原住民）林秉君；第13選區（尖石山地原住民）曾國大；第14選區（五峰山地原住民）不予提名。

鄉鎮長部分：湖口吳淑君、新豐鄭旭凱、關西劉德樑、新埔陳英樓、芎林陳星宏、竹東范國威、寶山邱振瑋、北埔徐鏡明、五峰秋維書、尖石劉建民。

開放競選：橫山鄉古鋓明和朱陳源、峨眉鄉温修汝和江寧增。

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