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    首頁 > 政治

    彰化人背縣庫債剩2000元！8年257億降到24.9億創新低

    2026/06/08 13:45 記者張聰秋／彰化報導
    減債有成！近8年來彰化縣庫債務從高峰257億元降到今年5月底只剩24.9億元，平均縣民負債只剩2000元。（記者張聰秋攝）

    減債有成！近8年來彰化縣庫債務從高峰257億元降到今年5月底只剩24.9億元，平均縣民負債只剩2000元。（記者張聰秋攝）

    彰化縣政府連續舉債超過30年，近年債務大幅下降。根據縣府最新公布的債務資料，縣庫公共債務僅剩1年以上長期債務24.9億元，每位縣民平均扛縣庫債只約2000元，相比8年前高峰時期債務已大減232.1億元。距離縣長王惠美兩屆任期屆滿僅剩半年，縣府是否有機會在王惠美卸任前將剩餘債務全數清償？財政處表示，仍朝此目標努力。

    彰化縣自1994年開始舉債，債務逐年攀升，2018年前縣長魏明谷卸任時，債務達257億元高峰，平均每人背負約1.8萬元債務。王惠美於2018年底上任後，縣府透過刪減活動經費、縮小活動規模、精簡人事及主管職務代理、兼任、調整社福支出等措施，善用民間捐贈資源填補財源短缺，減少開銷，逐步降低債務規模。

    財政處指出，近8年來縣府預算歲出與歲入差短約20億至30億元，多數年度落在20億元左右，但年底決算仍有賸餘，顯示各局處審慎控管支出。以今年為例，追加減預算後，歲出約731億元、歲入約680億元，帳面差短約51億元。不過下半年有房屋稅等地方稅收陸續入帳，加上實際支出通常低於預算數，預估年底決算結果與往年差異不大，仍可維持近年財政表現。

    今年5月開徵房屋稅，彰化縣地方稅務局統計，全縣開徵戶數逾42萬4000戶，預估稅額34.2億元，目前已入帳33億餘元。房屋稅收入由縣庫及鄉鎮市公所各分配4成，其餘2成由縣府統籌分配，是縣府及地方公所重要財源之一，也成為支撐縣府財政的重要收入來源。

    彰化縣庫自1994年開始舉債至今超過30年了，近年減債有成，縣府朝向0負債努力。（記者張聰秋攝）

    彰化縣庫自1994年開始舉債至今超過30年了，近年減債有成，縣府朝向0負債努力。（記者張聰秋攝）

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