在美高談AI國防、在台大砍預算 民進黨駐美處戳破鄭麗文雙面劇本

民進黨駐美代表處7日以英文聲明戳破，鄭麗文吹捧的AI戰略，正是2個月前被她帶頭強砍4700億元的國防特別預算。（圖擷取自民進黨駐美代表處電子郵件）

針對國民黨主席鄭麗文訪美高談「AI國防戰略」並砲轟國防預算「黑箱」，民進黨駐美代表處7日以英文聲明戳破，鄭提出的AI戰略，正是2個月前被她帶頭強砍4700億元的國防特別預算；在預算案送進院會前要求公開審查，是包裝過的拖延戰術，甚至可能造成國安洩密，4月才向習近平示好的鄭主席，如今將自己包裝成華府最可靠夥伴，完全是背離國內紀錄的政治作秀。

民進黨駐美代表處主任蕭舜文指出，鄭麗文訪美的每一站都在向美國人重塑她的過往紀錄，與其國內作為大相徑庭。她先是在舊金山史丹佛大學胡佛研究所大談建構「AI國防戰略」發揮不對稱戰力，又在哈佛大學抨擊國防特別預算是無法帶來真正防衛能力的「黑箱」，接下來鄭也將前往華府，把訊息傳達給能對此採取行動的受眾。

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蕭舜文表示，上述訊息都經過精雕細琢卻破綻百出，事實上，鄭麗文提出的AI國防戰略，正是她親手扼殺的那一套，國民黨、民眾黨聯手通過的「國防特別條例」預算上限為7800億元、大砍4700億元新台幣，被刪除的項目包含AI擊殺鏈、作為不對稱作戰核心的無人載具系統與反無人機能力，以及防空骨幹的「強弓中程反彈道飛彈」等。

針對鄭麗文指控國防特別預算是「完全空白、沒有具體內容」的鉅額黑箱，蕭舜文駁斥，特別預算條例設定的是支出上限，逐項審查屬下一階段行政院將預算案送到立法院後的程序，且相關規劃從未隱瞞，國防部早就以閉門會議向立委詳細簡報。「她是在賭你不會去查！」在預算案還沒送進院會前，就要求全面公開審查，根本不是監督，是包裝過的拖延戰術，甚至可能造成國安洩密。

至於鄭麗文以民進黨爆發貪污腐敗為由，宣稱反對「空白授權」的國防特別預算，讓人民血汗錢淪為政黨利益的提款機。蕭舜文反駁，鄭麗文拿不出任何證據證明預算可能被濫用，這項指控只是她繼續阻擋台灣迫切防衛需求的藉口；諷刺的是，國民黨曾主導台灣歷史上最大的國防貪腐醜聞，1991年採購法國拉法葉艦案，收取逾5億美元的非法回扣，並透過瑞士帳戶匯給與該黨關係密切的人士，有名海軍軍官更在蒐集此案證據後死亡。

蕭舜文表示，鄭麗文要求華府僅憑她的一面之詞去質疑這筆預算，但她政黨過去的歷史紀錄，恰恰是不能相信她的原因。

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