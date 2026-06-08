呼應世界海洋日 林國漳推「海洋新宜蘭」讓海洋轉為新經濟引擎

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳力推「海洋新宜蘭」，希望海洋轉化為新經濟引擎。（圖由林國漳競辦提供）

今天（8日）是世界海洋日，今年主題「重新想像」，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳認為，與他的海洋新宜蘭政策不謀而合，盼推動蘇澳與日本石垣島間的藍色公路，把海洋從傳統漁場轉化為帶動百工百業、讓年輕人留鄉發展的新經濟引擎。

林國漳端出的海洋新宜蘭競選政見，主張海洋不只是天然資源，應該成為宜蘭下一個世代發展核心，提出生態、產業、觀光3大方向，重新建構宜蘭與海洋的未來。

請繼續往下閱讀...

林國漳說，要保有純淨海洋必須從河川治理開始，希望加速推動宜蘭污水下水道接管工程，新增8萬戶接管量，接管率提升到75％，把河川污染指數（RPI）降至2以下，即未受或稍受污染的程度。

面對青年外流與傳統漁業轉型的挑戰，林國漳表示，宜蘭必須走向更高附加價值的海洋產業，他規劃以蘇澳為核心，引進AI與無人船等智慧海洋科技，發展「智慧海灣」產業聚落，並導入高規格冷鏈物流系統，帶動漁業升級，轉型過程中，一併建立老舊漁船收購轉型機制，協助資深漁民安心退場。

基隆到石垣島海上航線已在5月底啟航，林國漳要推動蘇澳與石垣島新航線，透過全新國際藍色公路，開啟宜蘭的跨國海運與觀光新動線，接軌國際旅遊市場。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法